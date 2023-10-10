麗新、帝國將軍澳藍塘傲10萬呎商場　叫價8.5億、每月收租三球

零售市況略為回暖，發展商趁勢推出放售民生區半新盤基座商場。市場消息透露，由麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲，其基座約10萬平方呎的零售商場推出招標，意向價高達8.5億元。



上述將軍澳藍塘傲商場新近透過代理行推出招標，涉及藍塘傲商場地下、1樓、地庫1樓至2樓，以及地庫全層停車場。商場總建築面積約102,582平方呎，提供154個停車位。目前商場出租率高達93%，每月商場淨收入約260萬元，停車場淨收入約32萬元。

市場消息指出，該商場意向價約8.5億元，若扣除車位，呎價約6,514元。項目將於10月 26日截標。

↓將軍澳藍塘傲商場↓

將軍澳南多個商場早年易手

事實上，將軍澳南一帶過去不時錄得商場成交個案，其中最矚目為2018年10月份，原由會德豐發展及持有的區內三個新盤Monterey、Capri、Savannah，3個屋苑基座商場以合共33.8億元沽出，每個商場成交價介乎16.68億、8.99億及8.13億元，成交呎價約9,036、8,236及8,393元。

至於原由會德豐持有的同區The Parkside商場，則於2015年底以5.1億元沽出予印度船王家族，及後又再把部分業權，售給基金安祖高頓。不過最終該商場在2019年5月份以7.8億元轉售宏安（1222），成交呎價13,842元。