施羅德基金減磅放售　紅磡海名軒3層商業樓面下月底拍賣推出

基金公司連環放售旗下貴重物業。施羅德基金持有的紅磡海名軒三層商業樓面，委託仲量聯行進行拍賣。起標價將於臨近拍賣日期前公布。



仲量聯行獲委託為拍賣人，將於今年3月27日上午11時，公開拍賣紅磡海名軒3樓全層，以及5樓和6樓全層，為海名軒的商業樓層。

其中，3樓全層建築面積為18,520平方呎；而5樓和6樓全層建築面積分別為28,030及27,270平方呎，總建築面積為5.53萬平方呎。物業可飽覽海景，用家可優先使用位於地下一層的3個停車位，另可使用一樓下層的2個貨車位及一樓上層的4個上落貨停車位作商業用途。

物業將按「現狀」連現有租約及准用約出售。目前3樓全層已租出，5樓和6樓全層則空置。

2018年4月買入價11.6億

仲量聯行香港主席曾煥平表示，物業是市面上極罕見的臨海全層商業樓層，有利吸引優質租客進駐，投資者將物業放租作長線投資，可望獲得理想及穩定的租金回報；物業各層樓面寬敞，適合尋求優質工作空間的企業購入作總部，而且物業連同現有裝修及布置拍賣，方便買家即買即用。

資料顯示，上述物業原由泓富產業（0808）持有，惟在2017年1月份以8.86億元賣予資深投資者林子峰。及後在2018年4月份，林子峰以11.6億元轉售予鵬里資產管理。及後鵬里資產管理被施羅德基金收購。