首月投資氣氛疲弱工商舖買賣續尋底　創2020年2月後新低

新一年首月工商舖買賣市場未見明顯反彈，成交宗數仍處於低位。據中原（工商舖）資料顯示，1月份共錄得約188宗工商舖買賣成交，成交金額僅錄得約18.64億元，創自2020年2月以來新低。



中原（工商舖）認為，新一年度港股及樓市表現未如理想，令整體投資氣氛疲弱，窒礙投資者入市信心，商用物業市場雪上加霜。市場普遍期待本月底前公佈的財政預算案中政府對樓市有所撤辣，因而令本月整體觀望氣氛更見濃厚，相信工商舖買賣走勢仍會維持低位徘徊。

葵芳匯3.1億沽最矚目

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，1月份市場錄得約188宗工商舖買賣成交，涉及總金額約18.64億元，按月分別下跌約3%及約70%，按年同期對比亦未見有改善，分別下調約13%及約54%。3大範疇中，1月份商舖買賣宗數由12月約49宗，微跌14%至約42宗，成交金額僅錄得約5.48元，按月大跌約68%；當中個別矚目成交亦計算在內，如由投資者羅守輝持有的葵芳興芳路208號葵芳匯地下及1至3樓以約3.1億元沽出，新買家為華潤隆地，項目租金回報率料高達6厘，可見目前高回報的舖位物業才能獲投資者青睞。

葵芳興芳路208號葵芳匯地下及1至3樓以約3.1億元沽出。（蔡偉南攝）

潘氏續表示，寫字樓買賣宗數按月明顯上升，1月份商廈買賣宗數由12月約22宗，大幅增加41%至約31宗，惟成交金額僅錄得約3.99億元，按月大幅減少約87%，反映寫字樓物業的承接單位以低銀碼為主。至於工廈買賣交投走勢則較穩定，成交宗數按月及按年分別微跌約7%及3%，月内工廈亦出現矚目成交，當中香港浸信會醫院就以約1.37億元購入觀塘偉業街105號全幢活化工廈。

目前市場觀望氣氛濃厚

潘氏分析，1月份股樓市場疲弱，令整體買賣交投氣氛受壓，即使政府曾表明首季將停止推出商業及住宅地皮，亦未有提升投資者入市信心。日前聯儲局連續4次會議維持利率不變，美國通脹亦逐漸受控，次季減息機會提高，對市場起動作用不大，加上農曆新年假期效應，目前市場觀望氣氛濃厚，普遍期望本月底前公佈的財政預算案中，政府會否全面「撤辣」，以及連串振興樓市及經濟措施的安排，故預料本月整體工商舖買賣交投仍會有低位徘徊，而隨著財政預算案具體公佈後，工商舖氣氛可望逐步回暖。