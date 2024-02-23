元朗山水盈2000呎洋房撻大訂 買家輸568萬訂金離場
撰文：李明珠
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新盤市場再錄撻訂。路勁（1098）旗下現樓的元朗山水盈最新錄得一伙洋房撻訂，買家損失568萬元訂金。
成交紀錄冊顯示，該單位7號洋房，實用面積2,205平方呎，連760平方呎花園及231平方呎天台。單位原於2021年8月以3,785.4萬元售出，折合呎價17,167元。
資料顯示，買家當時採「LUX 1100天付款計劃」，即成交期長達三年，以及獲先住後付優惠、提前付清餘額現金回贈優惠。該買家當時入市需要先繳付樓價5%臨時訂金，及後在30日內再繳付5%訂金，其在再在540日內多繳付5%訂金。
惟單位最新於2月9日終止交易，買家合共遭沒收15%訂金，涉約568萬元。
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