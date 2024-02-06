黃竹坑站晉環三房撻大訂 料買家輸280.9萬 周五起重新標售
撰文：黃祐樺
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由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，新近錄得撻訂個案，料買家損失280.9萬元訂金。
據成交紀錄冊顯示，涉及單位為第2A座29樓A室，實用面積766平方呎，屬三房間隔，買家於2021年5月以2,809萬元買入，當時採用建築期付款辦法，即買家需要在交樓後14日內繳付餘下樓價的90%。惟單位於本月5日顯示為終止買賣，料該名買家已棄購，並各自損失樓價10%、即280.9萬元。
另據發展商新一份銷售安排顯示，上述單位落實於本周五（2月9日）以招標形式重新發售，至今年4月30日，每日招標。
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