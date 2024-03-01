全面撤辣！代理高層八球買樓收租　中原陳永傑親解「定期轉磚頭」

新一份財政預算案宣佈長達14年的樓市辣招全面撤辣落幕，消息刺激樓市交投急增，更有地產代理人士親自落場買樓。中原地產陳永傑新近透過公司名義，擲790萬元入市買入土瓜灣城軒兩房戶收租。



據知，是次成交為裕泰興旗下土瓜灣現樓城軒低層A室，實用面積510平方呎，屬兩房間隔，新近以790萬元沽出，呎價為15,490元。至於新買家為中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

料可月租2萬元 回報至少3厘

陳永傑回覆《香港01》時表示，是次屬以公司名義入市，打算用作長線收租用，料月租為2萬元，潛在租金回報約為3厘至3厘半。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

對經常調動銀行定期感麻煩 決定轉買「磚頭」

他解釋雖然銀行定期供款可提供約4厘回報，但投資物業市場可以不需要經常調動資金，可省卻不必要麻煩，變相更有彈性。加上自己對其他投資亦不太熟悉，故決定將約100萬元的定期存款資金，變為轉買「磚頭」的用途。

他又指原本無計劃入市，是見撤辣無需再付辣稅才決定入市，長遠而言亦對物業投資市場有信心。

較撤辣前慳稅80%或近百萬

據資料顯示，在全面撤辣之前，公司客入市需要支付樓價15%辣稅，以是次陳永傑入市的單位為例，撤辣前需付118.5萬元。隨著全面撤辣，如今公司客入市只需付樓價3%印花稅，即23.7萬元，故兩者相差94.8萬元或80%。