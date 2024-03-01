撤辣後跌勢未止　鐵路盤朗城滙510萬蝕沽　創屋苑入伙後造價新低

財案撤辣後，樓市交投隨即急增，不少放盤即時「封盤」待價沽出。撤辣後元朗區睇樓量急升50%，其中朗城滙一伙一房戶以510萬元蝕沽，更創下屋苑入伙後造價新低。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區半新盤朗城滙1座高層C室，實用面積331平方呎，屬一房間隔，近期叫價515萬元放盤。在28日財案撤辣措施公佈後，原業主將議價空間進一步收窄，最終以510萬元沽出，實用呎價15,408元，創下屋苑入伙後造價新低。

原業主於2018年10月以約596萬元買入單位，轉手帳面蝕約86萬元，單位貶值約14%。

撤辣後元朗區單位錄3宗蝕讓

王勤學表示，昨日元朗區錄得5宗二手買賣成交，當中3宗屬蝕讓。其中一宗為尚悅‧嶺 1座高層M室，實用面積282平方呎，屬一房間隔，叫價345萬元，減至338萬元沽出，實用呎價11,986元。原業主於2019年3月以496.6萬元一手買入單位，轉手帳面蝕158.6萬元，單位5年貶值32%。

王勤學再指，2月受農曆新年影響，以及財案前觀望氣氛濃厚，元朗區二手交投平靜，直至月底新一份財政預算案宣布樓市全面撤辣，市場氣氛即時反彈，買家紛紛重投市場，睇樓量急升50%。2月份該區共錄得64宗二手買賣成交，按月增加8.5%，撤辣後成交佔9宗，預計3月交投將會繼續增加。