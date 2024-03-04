十大屋苑周末錄25宗成交　按周彈3.2倍　嘉湖山莊兩日沽11宗

中原地產十大屋苑本周末錄得25宗成交，按周反彈3.2倍，成交量創逾1年新高，新界區成交佔比達64%，當中嘉湖山莊錄得11宗成交，屬屋苑逾7年來同期最旺。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市撤辣後首個周末，十大屋苑成交量重上20宗水平，創逾1年來同期新高，對上高位為去年1月14至15日周末，錄25宗成交，當時疫後全面復常，首季十大屋苑周末成交量一般可達20多宗，可見撤辣令樓市重回正軌，之前觀望的買家，怕遲買會貴，入市決定明顯加快，買家主要為用家，亦有少部份投資收租客。

他又指，撤辣之後樓市一二手皆旺，預計十大屋苑周末成交量將愈來愈多，有望達到50宗水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

海怡半島周末零成交

港島區3個指標屋苑中，太古城及康怡花園本周末分別錄得4宗及1宗成交，海怡半島未錄成交。有代理表示，全面撤辣令樓市即時重拾動力，當中太古城本周末連錄4宗成交，對比上周末零成交，交投明顯轉旺，本月三日已錄6宗成交。當中春櫻閣低層E室成交，實用面積922平方呎，以1,450萬元沽出。據知，原業主在2019年7月以1,820萬元買入單位，持貨近4年，帳面虧損370萬，期內貶值約20%。

九龍區4個指標屋苑中，除美孚新邨零成交，其它3個屋苑均有成交，麗港城及黃埔花園各錄1宗，新都城則錄2宗成交。當中黃埔花園1期5座低層D室、三房套，實用面積777平方呎，原先開價950萬元，業主見撤辣後樓市氣氛好轉，經議價後共減46.2萬元，以903.8萬元沽出。

將軍澳兩日錄20宗買賣成交

撤辣後將軍澳二手市場交投氣氛明顯轉好，本周六日暫已錄約20宗買賣成交，指標屋苑新都城有2宗成交，包括新都城3期1座低層H室、屬三房間隔，實用面積631平方呎，以700萬元沽出。新都城本月暫錄得2宗成交，平均實用呎價約12,350元。

嘉湖山莊兩日沽11宗 創逾7年來同期新高

新界區3大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園本周末合共錄得16宗成交，佔十大屋苑成交的64%。有區內代理表示，全面撤辣令買家對樓市前景回復信心，當中嘉湖山莊本周末至少錄得11宗成交，較上周1宗急增約10倍，創逾7年來同期新高。涉及為樂湖居13座中層D室三房，實用面積551平方呎，以468.8萬元沽出。原業主6年前以565萬元入市，轉手帳面蝕96.2萬元，貶值17%。