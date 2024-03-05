會地康城12A期命名SEASONS PLACE　分三期發展、共涉1985伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期項目今日（3月5日）正式命名為SEASONS PLACE，涉及650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，以及連平台及頂層特色戶。至於整個項目則三期發展，共涉及1,985伙，早前亦已取得預售樓花同意書。



第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下日出康城住宅系列「O'EAST」過往已經發展三個項目，包括MALIBU、MONTARA及Marini，總共涉及4,373伙，所有單位已全數沽清，套現約405億元。

其中第一期SEASONS PLACE為12A期，將提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。

翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，增加交投是首要目標，價錢非首要考慮因素。

會地黃光耀：增加交投是首要目標 價錢非首要考慮因素

黃光耀續指，示範單位及樓書籌備當中，期望短期內進行銷售。至於定價方面，他認為現時發展商仍持有不少餘貨，因此增加交投才是首要目標，價錢不是首要考慮因素。

黃光耀補充，撤辣後市場反應正面，一星期內整體交投量有大幅度上升。集團旗下其他項目於過去一星期促成30宗成交，套現近5億元。預計發展商會加快推盤步伐，令市場氣氛持續，估計3月一手市場可達1,500至2,000宗成交。若下半年美國落實減息，樓價或會有所反彈。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左二）

康城第12期可建樓面面積96.11萬平方呎

日出康城第12期可建樓面面積96.11萬平方呎，據知當時項目截收33份意向書，終一共接獲12家發展商以獨資或合資形式，組成9個財團入標，最終由會德豐地產奪得。

據悉，當時補地價金額約27.25億元，每方呎樓面補地價約2835元，入標財團須自行建議入標價和分紅比例，入場費不少於3.5億元，分紅比例下限則為15%。