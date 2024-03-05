王新興牛頭角泰峯示位曝光　開放式廚房融合摺叠式餐枱｜直擊

王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯今日（5日）首度開放4伙示範單位，分別為1對有裝修及清水兩房單位、1伙兩房連工作房無改動單位，以及1伙一房無改動單位。



其中2伙兩房單位以第1B座19樓F室為藍本，實用面積468平方呎，設22平方呎露台及16平方呎工作平台。單位樓高3.15米，客廳及飯廳以木色面作基礎，加特色圖案地板和滲光特色電視牆。廚房為開放式設計，工作台融合了櫥櫃與二人餐枱，餐枱可以摺疊收納，釋放更多空間。

單位設計廳房同向，主人房可擺放雙人床及懸掛式衣櫃，放置後仍有走動空間。睡房設有大型窗戶，一面牆身以木系條子製作成特色牆，房間可放置單人床及書枱。至於無改動示範單位則間隔相同，方正實用，廚房配備基本家電。

↓↓第1B座19樓F室有裝修及清水示範單位↓↓

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一房睡房設大型窗戶助採光

至於，一房無改動單位以第2B座19樓A室作藍本，實用面積336平方呎。長型客飯廳長逾4 米、闊約2.5米，方正實用。客廳外接22平方呎的露台及16平方呎工作平台，住戶享內園景。單位設計廳房同向，睡房可擺放衣櫃及書桌及雙人床，且設大型窗戶，有助採光及通風。

↓↓第2B座19樓A室無改動示範單位↓↓

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兩房廚房設L形工作台

另一伙兩房連工作間無改動示範單位以第1B座19樓B室藍本，實用面積550平方呎。長型客飯廳長達5米、闊約2.6米，間隔分明。廚房設L形工作台，配備基本家電，與工作室相連。單位設計同樣廳房同向，主人睡房長約4米、闊約2.3米，可供擺放衣櫃、書桌及雙人床。

↓↓第1B座19樓B室無改動示範單位↓↓

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