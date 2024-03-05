王新興牛頭角泰峯擬兩日內開價、兩周內開售　預告按市價賣樓

王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯日前已上載樓書，項目今日（3月5日）公布最新銷售安排，首度開放示範單位予傳媒參觀。



王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目已接獲不少買家查詢。最快將於未來兩日公布價單，定價根據項目定位及市價發售。另外項目亦計劃周內對外開放示範單位，最快兩星期內開售。

項目提供807伙 當年補地價涉資逾53億

項目共提供807伙，項目提供807伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積235至3,415平方呎。預計關鍵日期為2025年6月底。

翻查資料，項目位於觀塘道53至55A號，地盤佔地約6.15萬平方呎。中小型發展商王新興集團在2016年4月透過強拍以22.93億元統一觀塘道啟德大廈業權，及後於2022年以30.61億元完成補地價，每呎樓面補地價約5,819元。

王新興集團董事總經理王惠貞（左）

70年代製衣業起家、90年代轉戰內地房地產

王新興集團為本地廠家，早於1970年成立毛紡織造廠，及後在90年代起在內地多個省市投資房地產，涉及大型社區住宅、專業批發市場、甲廈、大型購物中心、五星級酒店式服務公寓等。至於啟德大廈重建項目則為王新興集團首個香港項目。