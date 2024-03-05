傳大型銀行停做「摸貨」按揭　經絡：不鼓勵炒風料大部分銀行跟隨

2月底財政預算案為樓市全面撤辣，以後所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），新政策即時刺激樓市交投，無論一手或二手市場均出現投資者大手掃貨情況，有市場人士預計該類投貨者或有機會趁市況亢奮期間，進行短炒「摸貨」。不過今日有消息指出，市傳有大型銀行停做「摸貨」按揭，意味若承接「摸貨」的下一手買家，或會未能承造按揭。



市傳有大型銀行停做「摸貨」按揭，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，過往因政府推出多項辣稅措施，住宅物業的摸貨活動多年來近乎絕迹，雖然現時政府已全面撤辣，但並不代表鼓勵炒風。

下一手買家接「摸貨」 或未能承造按揭

而現時有大型銀行發指引停做摸貨按揭，料其他銀行因應風險管理而暫時跟隨，即使有個別金融機構或可承造摸貨按揭，但審批時仍需要作多番考量（如物業估價、樓按市況、自身風險管理等），審核手續亦有待釐清。現時樓市仍未正式復甦，加上銀行對按揭業務取態偏向審慎，近期個別銀行亦調整按揭優惠如下調現金回贈，曹德明建議投資者入市前應做好風險管理。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

大手客連掃9伙鰂魚涌新盤、投資者狂掃荃景圍上車屋苑

事實上，財政預算案公佈全面撤辣，即住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即時刺激一二手場交投。據市場消息指，今日（5日）大手客連掃9伙鰂魚涌新盤THE HOLBORN，料涉資逾5,000萬元。至於，二手市場方面，荃灣荃景圍一帶多個細價上車熱門屋苑在撤辣後交投氣氛熾熱，全面撤辣後連環錄得20宗二手買賣個案。有代理表示，該20宗二手成交，其中七成買家為投資者，當中半數為長線收租。

多家銀行拒絕向摸貨個案承造按揭

據市場消息指，有大型銀行拒絕就摸貨個案，即在簽訂臨時買賣合約後買家將物業轉賣給他人承造按揭。據知，相關銀行包括滙豐、恒生、渣打、東亞、建行、創興、交通、中信、華僑、大眾、FUBON、大新、集友、DBS、南商、宏亞等銀行及機構均不承接「摸貨」按揭。