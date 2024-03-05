傳大型銀行停做「摸貨」按揭　王美鳳︰銀行需重新評估潛在風險

2月底財政預算案為樓市全面撤辣，以後所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），新政策即時刺激樓市交投，無論一手或二手市場均出現投資者大手掃貨情況，有市場人士預計該類投貨者或有機會趁市況亢奮期間，進行短炒「摸貨」。不過今日有消息指出，市傳有大型銀行停做「摸貨」按揭，意味若承接「摸貨」的下一手買家，或會未能承造按揭。



對於市傳消息，中原按揭董事總經理王美鳳表示，「摸貨」買賣程序及條款較一般交易複雜，加上摸貨交易絕跡10多年，銀行需時評估潛在風險及按揭流程做法，建議買家如需進行確認人轉售交易前先咨詢按揭顧問或銀行。



​財政司司長陳茂波上周公布財政預算案時，宣布樓市全面撤辣稅，取消包括住宅印花稅（NRSD）、買家印花稅（BSD）及額外印花稅（SSD），巿場預期「摸貨」在撤辣後或出現復活，巿傳有大型銀行表示停止承造確認人轉讓（俗稱「摸貨」）個案的按揭。

王美鳳︰「摸貨」按揭交易對銀行風險較高

中原按揭董事總經理王美鳳指出，據了解現時佔大部份銀行未有接受確認人轉售交易（俗稱「摸貨」）的按揭申請，除了基於這類交易的買賣程序及條款較一般交易複雜，以及可能涉及之風險較高之外，當中亦基於樓按措施實施超過15年，十幾年來已沒有摸貨交易，有銀行即使持正面態度仍需時間去重新評估這類交易的潛在風險及按揭流程上的做法。

個別銀行只限接受摸貨一次的交易

王美鳳指出，即使現時有個別銀行可接受摸貨交易的按揭申請，買家需留意，為了管理信貸風險，很多時銀行要求只限接受摸貨一次的交易，而估價亦以原合約、確認人轉售合約及估價之間的低者為準，即是若果確認人轉售的價格高於原合約，銀行仍以原合約之較低價及估價之低者為準。

鰂魚涌THE HOLBORN。

買家需轉售交易前先咨詢按揭顧問

王美鳳指出，礙於市場上已達十多年未有摸貨交易經驗及做法，銀行仍需就個案作仔細評估，建議買家在進行確認人轉售交易前先咨詢按揭顧問或銀行有關意見。

「摸貨」是指是一位買家在與原業主簽署正式買賣合約後，但在指定成交日期前（即簽署樓契及支付餘款前），以高於其購入價，將其原先與業主簽署之買賣合約權益轉讓給另一位買家，從中達到圖利目的。

中原按揭董事總經理王美鳳。

大手客連掃9伙鰂魚涌新盤、投資者狂掃荃景圍上車屋苑

事實上，財政預算案公佈全面撤辣，即住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即時刺激一二手場交投。據市場消息指，今日（5日）大手客連掃9伙鰂魚涌新盤THE HOLBORN，料涉資逾5,000萬元。至於，二手市場方面，荃灣荃景圍一帶多個細價上車熱門屋苑在撤辣後交投氣氛熾熱，全面撤辣後連環錄得20宗二手買賣個案。有代理表示，該20宗二手成交，其中七成買家為投資者，當中半數為長線收租。

多家銀行拒絕向摸貨個案承造按揭

據市場消息指，有大型銀行拒絕就摸貨個案，即在簽訂臨時買賣合約後買家將物業轉賣給他人承造按揭。據知，相關銀行包括滙豐、恒生、渣打、東亞、建行、創興、交通、中信、華僑、大眾、FUBON、大新、集友、DBS、南商、宏亞等銀行及機構均不承接「摸貨」按揭。