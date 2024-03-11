十大屋苑周末錄37宗成交　按周再升48%　成交量創逾3年新高

全面撤辣後，傳統藍籌屋苑交投轉旺。中原地產十大屋苑本周末錄得37宗成交，按周再升48%，成交量創逾3年新高，新界區成交佔比達62%，當中沙田第一城錄得10宗成交，屬屋苑接近4年來同期最旺。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市撤辣後第2個周末，十大屋苑成交量重上30多宗水平，創逾3年來同期新高，對上高位為2021年2月中的周末，錄37宗成交，撤辣令樓市重回正軌，換樓鏈亦隨之啟動，不少買家怕遲買會貴，入市決定明顯加快，一手市場方面不足十天已錄超過1,500宗成交，本月一及二手市場皆旺。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

太古城首十日暫錄13宗成交

港島區3個指標屋苑中，太古城及康怡花園本周末分別錄得5宗及2宗成交，海怡半島未錄成交。太古城本周末連錄5宗成交，較上周末多一宗。暫計3月首十日暫錄13宗成交，超上月全月錄11宗。該屋苑景天閣中層C室，一伙實用面積707平方呎單位以1,100萬元沽出，呎價15,559元。原業主2014年9月以1,088萬元買入單位，持貨近10年，帳面獲利12萬元。

九龍區4個指標屋苑中，新都城零成交，其他三個屋苑錄1至4宗成交。黃埔花園最新錄4期1座中層F室成交，實用面積647平方呎，以848萬元沽出，呎價13,107元。

嘉湖山莊成交按周回落近兩成

新界區3大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園本周末合共錄得23宗成交。嘉湖山莊本周末錄約9宗成交，較上周11宗回落約18.2%。新成交包括美湖居1座高層F室、兩房，單位實用面積441平方呎，以400萬元沽出，呎價9,070元。原業主於2008年7月以112萬元買入單位，持貨約16年，帳面獲利288萬元。

投資者448萬元買第一城兩房收租

至於沙田第一城本亦錄約10宗成交，較上周多出6宗。當中第一城45座中層B室、兩房，單位實用面積284平方呎，以448萬元沽出，呎價15,775元。新買家為長線投資者，打算入市單位收租。至於，原業主於2013年以320萬元買入單位，持貨約11年，帳面獲利128萬元，升值40%。