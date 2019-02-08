【中美貿易戰】澳洲等國家無意歸邊　寧做花生友還是手足無措？

美國和中國之間的貿易糾紛不斷，雖然兩國即將舉行高層官員談判，希望趕及在3月1日限期前達成協議。到底最後結果如何，仍是未知之數，但綜觀最近一年的全球形勢，華府的傳統盟友如澳洲在有關爭議中似乎按兵不動。到底坎培拉方面為甚麼會如此被動？

整體而言，澳洲並沒有捲入美中貿易糾紛，而且是對於美國一同參與的呼籲採取愛理不理態度，反而日本成為亞太地區事務的主導者。

澳洲國防部長派恩（Christopher Pyne）認為，扼殺中國的增長和繁榮完全無好處，而外長佩恩（Marise Payne）亦有相同觀點，指沒有人可以在貿易戰成為贏家。當地政、商界普遍認同這些講法。

事實上，澳洲雖然有份批評中國操控貨幣、盜取知識產權等，但在經濟問題上，其態度則顯得非常低調。位於美國華盛頓的智庫組織哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員約翰．李（John Cheong Seong Lee）認為，澳洲在目前的形勢沒有任何損失。當地主要向北京出口礦物、能源、農產品，中國自2012年起成為澳洲最大的貿易夥伴。再加上有大批中國人到澳洲旅遊或升學，因此坎培拉方面沒有向中國這棵「搖錢樹」作對的理由。

中美貿易戰：很多美國的盟友都猜不透總統特朗普的意圖，因而傾向採取旁觀態度，同時避免自己在中國的利益受損。（路透社）

除了利字當頭外，澳洲沒有參與美中貿易戰的另一主因，正是美國本身。總統特朗普（Donald Trump）的執政立場猶如「吹無定向風」，一眾官員以及盟友都猜不到他的意圖。因此他們不清楚白宮的策略和目標前，不會貿然在美中糾紛內參一腳，最終令自己招致無謂損失。

美國盟友沒歸邊的情況，不只限於貿易問題上。近日各國在華為事件的立場似乎有軟化迹象，例如意大利否認禁止華為、中興參與5G建設；德國政府希望在建設5G網絡中，避免封殺華為產品；加拿大盛傳可能暫緩頒布華為禁令等。總之這些國家的取態都是傾向「各家自掃門前雪」，美中之間的問題，就交由這兩個國家自行解決。

（國會山報）