【華為孟晚舟被捕】加媒：中國報復適得其反　迫加國棄美令人震驚

自華為「太子女」孟晚舟在加拿大被拘留後，中國政府至今已先後拘押兩名加拿大公民，理由為涉嫌從事危害中國國家安全活動。 加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）周六（12月15日）就此發表社評，題為〈杜魯多政府對華妄想的終結〉，批評中國「綁架」兩名加拿大人，藉此「勒索」加國，企圖迫使渥太華背棄與美國簽訂的引渡條約，並要求加國政府干預司法系統。 社評指中加關係需要基於「真相」和「誠實」而更新，並且要少一些「一廂情願」（wishful thinking）。

加媒：認清中國「本質」，迫加國棄美令人震驚。（視覺中國）

《環郵》指這場危機驅除太平洋兩岸的「許多幻想」：「發現期望和客觀事實的差距，從來不會令人愉快，但這是通向智慧的途徑。杜魯多政府被迫就中華人民共和國的本質，學聰明些。」

指中國「沒有法治」說有罪便有罪

社評認為，認清楚事實不等於拒絕和中國貿易，不等於抵制旅客和移民，不等於對待中國如同敵人：「這是關乎與中國維持互利關係，同是認清楚中華人民共和國是甚麼，以及加拿大的立場所在。」

《環郵》表示，對於北京不明白其反應如何「適得其反」，實在令人困擾：「這不需要對法治深有認識，就能知曉總理杜魯多和他的內閣，無權指示卑詩省的法官去立刻放人。但這是中國的行事方式，那裡沒有法治。如果政府說你有罪，你便有罪。掌權者制定規則。」

籲拒對華簽引渡和投資協定

《環郵》認為同樣令人震驚的是，北京可能以為能夠迫使加拿大與美國斷絕關係；而美國是加拿大的鄰居、主要貿易夥伴和主要盟友，以及一樣是「民主與法治社會」。加拿大沒可能只因為了安撫中國，就違反對美引渡條約：

如果北京不明白這一點，那相比中共對加拿大立場所在以及捍衛之事的妄想，杜魯多政府的對華幻想相形見絀。

社評進而呼籲，加國一定不可以對華簽訂引渡條約，不可以與一個官商分野甚微的國家簽署投資協定，移除資本流動限制。加拿大亦不能無視中國的產業間諜和黑客活動，這些行徑威脅加國以及其盟友。