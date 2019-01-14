法媒：美國呼籲歐洲抵制華為　未能獲得一致響應

在中國通信業巨頭華為公司的駐波蘭人員因涉嫌間諜行為被捕後，美國政府借此機會再次呼籲，歐洲各國共同隨美抵制華為，但沒有得到一致響應。

美國政府多次以安全隱患為由呼籲歐洲等地的國家排斥華為（VCG）

外媒《法新社》報道稱，美國以通訊安全為理由呼籲歐洲國家抵制中國電信設備巨頭製造商華為的5G電信設備，但美國的這一呼籲在歐洲國家引起不同的反應。

有一些國家政府認為，華為的設備會不會構成通訊安全問題，另一些國家則響應美國呼籲取締華為設備。

事實上，5G技術代表無線通訊速度的一個飛躍，對互聯網應用至關重要，其可能的應用包括自動駕駛汽車，也因此，有些歐洲國家希望儘快部署5G通訊設施。

更有些歐洲國家表示，華為的設備要比瑞典的愛立信、芬蘭的諾基亞和韓國的三星的更為先進。

即便美國呼籲歐洲各國抵至華為，仍有些國家政府喜愛華為。（資料圖片）

像是葡萄牙主要的電信運營商MEO，已於2018年12月與華為簽署了一項協議，並贊揚華為的「技術、競爭力、才能和技術發展能力以及華為在葡萄牙的投資。」

至於歐盟的主導大國──德國的資訊技術監督組織也表示，沒有看到有證據顯示華為可能利用其設備來為北京刺探情報。

同時，德國的德國電信宣佈與華為達成協議，由華為提供設備讓德國電信在波蘭建設5G網絡，不過德國還沒有表明在德國本土也會跟進。此外，華為正在努力展示其真誠，在德國和英國跟兩國政府合作開設了華為設備試驗室，並將在2019年第一季度末在布魯塞爾再開設一所試驗室。

但反過來說，確有些國家政府仍擔憂華為華為與中國情報部門的關係，像是挪威交通和通訊部長正在考慮如何降低其風險，尤其是在跟那些沒有跟奧斯陸（挪威首都）有安全合作的國家打交道的時候，此處幾乎是暗指中國。

捷克網絡安全局認為，中國的法律「強迫總部在中國的私營公司跟中國情報部門合作」，因此這樣的公司參與另一個國家的關鍵技術設施建設的時候就會成為「一種威脅」。

雖然歐洲國家對於華為的認知，有不同的理解。但外媒認為，此次波蘭出現了華為管理人員因涉嫌間諜行為被捕的事件，的確會為許多歐洲國家政府的開始思考，「有沒有」必要與華為進行下一步合作。