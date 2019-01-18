韓國花3.5億復原千年古橋　被指照抄中國湖南清代橋捱轟

韓國慶州市早前投入510億韓元（約合3.58億元港幣）巨額經費，來復原當地一座有着千年曆史的古橋。不料，復原後的橋竟被指責照抄位於中國湖南省、始建於清代的回龍橋，惹來外界批評當地做法「馬虎、荒唐」。

韓國KBS電視台報道截圖。

據韓媒KBS新聞16日報道稱，慶尚北道慶州市在韓國素有「千年古都」之稱。當地一座月凈橋，建於公元8世紀統一新羅時代，直接與新羅王宮相連。慶州市在過去10年間共投入510億韓元（約3.58億元港幣），來復原這座古橋，但如此巨資的投入換來的卻是韓國媒體和建築教授一片責罵聲。

報道稱，在考證過程中，當地無視寥寥無幾的文獻資料。據悉，高麗時期的月淨橋，曾被文人留下「虹橋倒影照蚊川」的詩句，從「虹橋」的表述來看，月淨橋應是拱橋結構，但復原後就變成了樑橋結構。其次，報道還稱月淨橋建於8世紀，復原後卻神似位於中國湖南省邵陽縣、始建於清朝乾隆年間的回龍橋。

復原後的月淨橋（上）被指照抄中國湖南回龍橋（下）。（KBS報道截圖）

此外，月淨橋附近應該有一處「東宮與月池」，是新羅王宮別宮的遺址。目前已經沒有相關文獻，更無法得知當初的建築樣式，但當地就計劃修建一處樓閣，還通過了審批。對此，韓國前國立慶州博物館館長姜友邦指責道：「連考證都沒有就準備建，這讓後人子孫怎麼來研究？」

韓國中央大學建築系的名譽教授李熙風認為，古橋復原得像電視劇取景地一樣，為的是吸引遊客。報道最後指出，若一味不加考證就進行復原，不僅不利於保存文物原貌，還將損害當地作為世界文化遺產的地位。

復原後的月淨橋。（KBS報道截圖）

對此，中國網友也發表了各自看法，更有不少人認為中韓兩條橋並不相似：