路透社：受中美貿易戰衝擊　中國工廠春節前提早停產　大幅裁員

路透社18號報道稱，在中美貿易戰陰影下，中國許多工廠業務低迷，今年春節不少企業已提早放假，有的甚至大幅裁員。 報道還指，如果貿易戰持續，包括廣東省在內的出口大省經濟放緩，將拖累中國的經濟增長。

2019年1月7日，廣東東莞，馬士基集裝箱工廠外的工人。（路透社）

工廠提早關門

每年農曆年假期，有大量中國人回鄉與家人團聚，其中包括了許多農民工。儘管許多工廠通常會在春節前會停產關閉，但路透社近日訪問十多名勞工、企業主、勞工維權人士和國際貿易相關律師顯示，由於貿易戰久拖造成訂單減少，今年許多企業較往年提早關閉。

報道指，路透社參訪了3個東莞城鎮，許多商店和餐廳都關上大門，一些工廠閒置，許多還打算出租。在東莞的香港工廠主Danny Lau表示，部分企業在農曆新年前40天左右就關閉了。在東莞有一家金屬鍍層工廠的香港金邊實業總經理助理King Lau表示，該工廠200名員工中已經有約五分之一休假。

企業大幅裁員

除了提早關門，更有企業大幅削減人手。全球最大的集裝箱運輸公司馬士基集團(Maersk)證實，已通過「一對一」通電話或微信的方式解雇了2,000員工。有在馬士基任職6年的塗裝工表示，在1月3日收到了解雇通知，而工廠自12月初以來就一直閒置。

報道引用瑞銀最近對中國的一項調查稱，在訪問的200家以出口為主或向出口商供貨的製造企業中，貿易戰對其中63%的企業已造成負面影響。受影響的企業中有四分之一已經裁員，37%在過去12個月將生產轉至國外，33%計劃未來6-12個月轉移。

廣東東莞工廠工人。（路透社）

廣東經濟放緩或拖累中國經濟增長

路透社引用一名駐深圳的獨立分析師Song Qinghui的話表示，作為出口大省，廣東經濟受貿易戰的影響很大，很多企業遇到業務低迷、訂單大幅減少的問題，決定停止運營的工廠也不在少數。

報道稱，數據顯示，去年第三季度廣東省製造業勞動人口同比減少逾6%，至1,271萬人。去年11月份在中國最大的貿易展會廣交會上簽署的對美國出口訂單價值按年下降30.3%，發出進一步負面信號。如果貿易戰持續，廣東經濟放緩，對中國沿海其他出口導向型省份而言並非好兆頭，也將拖累中國經濟增長。

另外，根據14日公佈的數據顯示，中國去年12月出口意外創兩年最大降幅，進口也出現萎縮，預示著2019年中國經濟將進一步走軟。消息人士上周對路透表示，中國計劃將今年經濟增長目標調低至6-6.5%。

（路透社）