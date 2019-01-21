【封殺華為】德媒：參與德國5G建設機會下降　政府正重新評估風險

中國電訊設備巨頭華為正遭到美國、日本等國家相繼封殺。日前有德媒報道指，華為參加德國5G建設的機會下降，德國政府顯然正在重新評估風險。

德媒報道指，德國政府已考慮排除華為參與當地5G建設。（視覺中國）

德國《世界報》報道，華為參與德國網絡擴展和第五代移動通信（5G）建設的機會在下降，政府顯然正在對風險進行重新評估。

德國《商報》報道亦指，在綠黨聯邦議會議員Katharina Dröge的詢問下，德國政府表示：「聯邦政府內部有關具體措施的決策意願形成過程還沒有結束。」而去年10月時，政府的態度還是：「完全或部分排斥某一特定供應商參與5G建設的具體法律依據不存在，也沒有相關計劃。」

德國政府的思維顯然出現變化，報道認為，這與美國和其它盟友施壓，要求德國在5G建設中撇開華為有關。德國政府現在對不同電信供應商的產品及其安全可靠性高度重視。

德國政府已考慮排除華為

《商報》報道又稱，德國政府已在具體考慮，如何在建設新的移動網絡標準基礎設施時，將華為排除在外。德國移動網絡運營商目前亦持觀望態度，不願花大價錢使用中方技術，然後又要把這些技術拆卸下來。

報道引述德國電信發言人表示，公司使用多位設備供應商的產品，包括愛立信，諾基亞，思科和華為，「不過，我們目前正在重新審查我們的採購策略。」