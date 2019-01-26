【青蒿素之母】屠呦呦入圍BBC「20世紀最具標誌性人物」

英國廣播公司（BBC）本月初發起「20世紀最具標誌性人物」票選活動，在上周一（14日）公布的「科學家篇」名單中，中國首位諾貝爾生理學或醫學獎得主屠呦呦成為候選人之一。 在科學領域一同入圍的，還有「計算機之父」艾倫・圖靈（Alan Mathison Turing）、發現鐳和釙的物理學家居禮夫人（Maria Skłodowska-Curie），以及幫助人類理解宇宙的物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）。 目前，該領域的票選結果已在網站公布，由艾倫・圖靈贏得。

屠呦呦多年來獲得過多個重大科學獎項。（路透社）

據悉，BBC「20世紀最具標誌性人物」評選分為7個領域，總計有28位候選人入圍。屠呦呦是科學領域唯一在世的候選人，亦是28位候選人中唯一的亞洲人。該活動為每一位候選人開設了介紹頁面，在屠呦呦的頁面上，BBC列出她入選的3大理由：在艱難時刻仍然秉持科學理想、砥礪前行亦不忘回望過去、她的成就跨越東西。

屠呦呦發現的青蒿素為世界帶來一種全新的抗瘧藥。以青蒿素為基礎的聯合療法（ACT）治療瘧疾，挽救了全球數百萬人的生命，是世界衞生組織推薦的最佳療法。

瑞典卡羅琳醫學院2015年10月5日宣布，將諾貝爾生理學或醫學獎授予屠呦呦等3人，以表彰他們在寄生蟲疾病治療研究方面取得的成就。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，亦是中醫藥成果獲得的最高獎項。

2017年1月9日，屠呦呦獲得2016年度國家最高科學技術獎。 2018年12月18日，中共中央、國務院授予屠呦呦「改革先鋒」稱號，頒授改革先鋒獎章。

（澎湃新聞、BBC）