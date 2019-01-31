【封殺華為】德媒：5G攸關數碼革命　不應持幼稚態度視中國為敵人

華為近期可說是「風頭躉」，華為歐洲總部德國，當地媒體紛紛撰文評論其被美國司法部門起訴一事，《商報》形容是「數碼時代的冷戰」；《南德意志報》則稱未來之戰的首個戰場科技領域「戰役已經打響」。

圖為德國《商報》文章（翻攝網絡）

德國《商報》（Handelsblatt）轉寫一篇名為「數碼時代的冷戰」（Kalter Krieg um Bits und Bytes），內容提到，「所有還沒經歷過冷戰的人請注意：這就是冷戰的感覺。現在美中之間發生的矛盾、圍繞中國電訊設備公司華為爭議的激化，這就是地緣政治的對抗，所爭奪的是科技領域的至高點。這一次，兩個超級大國的競爭不是在核武器方面，而是關係未來的頂尖科技。」

文章還寫道，華為是全球營業額超過1000億美元（約7800億港元）的科技巨頭，作為領先的網絡設備公司，甚至可算是數碼經濟時代的「機械師」，故其會成為炮火的焦點並非偶然。華為擁有最先進的5G技術，所生產每一個交換器和路由器，均處於通向未來的樞紐位置，「對於『數碼革命』而言，5G是如此重要，正如同工業革命時代的電力一般」，華為已絕非僅僅是一盤生意，而是關乎經濟與政治權力。

文章更特別強調，面對中國，政界、經濟界必須放下幼稚的態度，中國並非敵手，但也不僅僅是一個有着巨大市場的伙伴，在這一場經濟與政治的體系競爭中，「這個雄心勃勃的超級大國會愈來愈成為競爭對手」。競爭要按照國際規則進行，中國必須遵守，這一點愈發重要，當中亦包括透明度、企業家的自由和獨立的司法，「所以，西方愈團結地對北京提出要求，結果愈好」。

圖為《南德意志》評論。（翻攝網絡）

《南德意志報》（Süddeutsche.de）則是以「未來之戰」（Schlacht um die Zukunft）出刊，「近日來，聽聽美國政界人士的講話，幾乎總是圍繞中國.......過去，美國的注意力被俄羅斯以及反恐鬥爭所吸引。如今，這個超級大國調動力量，與一個曾被稱為『當今蘇聯』的國家對抗。甚至，美國前國防部長蓋茨（Robert Gates）指他看到了一場新時期冷戰的逼近。」

文章認為，「如今，科技領域成為第一場戰役打響的戰場，兩國（中美）爭奪在互聯網絡上的霸權。過去很長一段時間，雙方相安無事：美國人發明技術，比如智能手機方面，中國組裝產品，使用美國的芯片。雙方的生意都做得不錯，衝突看上去完全可以避免。雙方的相互依賴成為與舊時期冷戰截然不同的決定因素。」

然而，如今中國不再是美國的「工廠」，中國也能生產世界領先水平的產品。而且恰恰是在一個必然引發衝突的領域：科技。

圖為《法蘭克福匯報》的評論。（翻攝網絡）

此外，德國《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）刊登了一篇題為「沒有華為」（Ohne Huawei）的評論文章。

文章認為，「在中國，即便是民營企業，也與國家和黨緊密相連，因為若非如此，就無法作生意，但國家和黨在國際舞台上有十分雄心勃勃的日程。當年，許多歐洲國家曾將遠東的日本視為許多領域可怕的競爭者，但與那一時期不同，在日本的競爭背後並沒有超級大國的政治訴求，儘管日本的大企業與國家的聯繫也十分緊密。」

但如今，華為早已成為歐洲企業的一個重要供應商，且相當依賴，「那麼，沒有華為到底行不行得通呢？在安全政策專家看來，這已經是投降了一半了：透過技術上的依賴性，（中國）更容易『溫和地』實現掌控權」。