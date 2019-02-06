【華為風波】德媒：禁止華為設備的代價高昂得無法承受

圍繞華為的安全問題，德媒在5日（周二）繼續展開討論。《日報》的頭版社論認為，歐洲人應該加強自主研發，爭取在5G通信領域自力更生；《證券報》的頭版社論則認為，禁止華為設備的代價實在太高昂，幾乎無法承受。

在柏林出版的《日報》刊發了由該報駐華記者撰寫的頭版社論。題為「面對華為，歐洲的歇斯底里是好事」的文章表示，儘管美國對華為的做法確實很不公正，這場圍繞華為的爭論依然對德國乃至歐洲有利。它顯著提升了歐洲公眾對網絡通信安全的關注度。

美國早前正式向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟，西方多國亦表示華為設備有安全憂慮。（資料圖片）

文章又稱，5G通信技術是未來經濟生產的基礎，能讓機器之間的自主互動成為現實。德國及歐洲應當既不依賴美國技術、也不依賴中國技術，而是切實推進自己的相關研發。只有這樣，歐洲才能確保對必然到來的未來科技之掌控。也只有這樣，歐洲才能避免受到美國的威脅，也避免因中國而擔憂。

禁用華為設備會讓歐洲的5G發展落後數年

在法蘭克福出版的《證券報》的頭版社論題為「禁令的代價」。文章表示，要是徹底禁止華為等中國電信設備，歐洲就會面臨技術上以及經濟上的困難。但是，在眼下的政治爭論中，這種困難有被忽視的風險。

文章解釋，專業人士已經明確指出，在建設5G網絡時完全不使用華為設備幾乎是不可能的。這是因為5G網絡也要使用前一代的技術，要是完全禁止華為，此前已經使用的華為設備也要拆除。對於歐洲的通信服務商而言，這將意味著巨大的人力、財力、物力以及時間成本，幾乎無法承受。這種做法會讓歐洲的新一代移動通信發展落後好幾年。

（德國之聲）