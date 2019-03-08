【華為反擊】英媒：華為起訴美國勝算渺茫　絕地反擊爭取輿情得分

華為副董事長孟晚舟本月1日被加拿大司法部批准啟動引渡到美國受審的聆訊後，其隨即透過律師向法院提出民事訴訟，指控加拿大政府、警方及邊防入境部門未有遵從正常拘捕程式，違犯其受憲法保護的權利。隨後，華為在7日也宣布，針對就美國聯邦政府機構被禁止與華為有任何生意往來入稟法院，起訴美國政府相關法案條款違憲。 對於華為祭出的新一輪法律反擊，外媒引用法律專家的觀點稱，儘管華為起訴美國政府的勝算渺茫，但從輿情得分來看值得一試。

華為7日舉行發布會，表示有證據顯示公司伺服器可能遭美國政府入侵。（美聯社）

華為從防禦轉向進攻

新加坡媒體《聯合早報》認為，相比孟晚舟2018年12月在加拿大被捕時華為強調「相信司法」的較克制回應，現在採取的公關和法律行動顯示，華為已從防禦轉向積極進攻。

文章稱，過去一個多月裡，華為在全球範圍展開輿論反擊，包括由創始人任正非密集接受國際媒體採訪，在美國主流媒體刊登廣告，在世界移動大會期間挖苦美國國家安全局的網絡監控，以及邀請外國媒體參觀華為總部等。有學者指出，華為從美國政府違憲的角度對美打響法律戰，有助於華為向外界解釋立場，展現自身底氣。

外界指華為起訴美國政府勝算不大。（資料圖片）

華為通過訴訟揭示美政治動機

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，即使官司沒有贏，還是能讓外界知道華為敢於通過法律手段維護自身合法權益。而對於華為此次起訴美國有多少勝算，吳心伯表示，美國將華為與國家安全掛鉤，增加了案件複雜性，因此對華為勝訴不能抱太大期望。外國企業因美國國家安全原因被實施懲罰而提起訴訟的案例並不多。

英媒《路透社》也刊文稱，法律專家表示，華為可能輸掉這場官司，因為美國法院傾向於避免事後質疑國會採取的與國家安全有關的行動，包括2018年8月在國防開支法案中列入的上述禁令。

至於華為為何要打一場不太可能打贏的案子，路透社分析稱，華為可能認為，這場官司無論結果怎樣，從輿情得分來看就值得一試。文章指，如果華為一案能夠通過駁回原告起訴的動議，該公司便可要求美國政府提供證據開示，包括文件以及可能存在的官員證詞。這些文件或可證明華為的立場，說明美國政府對該公司採取的做法更多是出於政治動機，而非真正的國家安全考慮。

（聯合早報/路透社）