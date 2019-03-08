馬哈蒂爾談華為：美中之間選邊站　寧願選在經濟上慷慨的中國

據《南華早報》8日報道，馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）接受《南華早報》訪問時表示，在因應中國崛起上，他將按自己的意思行事，至於「華為」及「一帶一路」議題，他不會受西方世界散佈謠言作法的影響；如果被迫在中美之間選邊站，他寧願選在經濟上慷慨的北京。

圖為馬來西亞總理與習近平的合照。（新華社）

3月8日，《南華早報》刊登馬來西亞首相馬哈蒂爾的專訪報道，內文談到中美衝突的影響時，馬哈蒂爾表示，美國目前的不可預測，對區域內其他小國是個負面因素。

在馬國的外交政策上，馬哈蒂爾說，馬國與中國的堅實關係並非「靜態的」，會隨著時間及議題的不同而變化；但其終極目標是找出辦法與中國合作，而不是任由那種對中國崛起的恐懼，干擾馬國政府的判斷。

馬哈蒂爾隨即點名華為事件表示，西方國家散布謠言說華為涉及間諜行徑，馬國不會受此影響，他們密切關注，尚未發現華為是其安全威脅，馬哈蒂爾接著補充：「也許未來是威脅，現在不是。」、「但我們不能遵循其他國家行動，因為中國的技術看來是領先西方國家。」

他說：「當中國窮，我們怕中國。現在中國富了，我們也怕中國。我認為我們必須找出辦法來因應中國。」

馬哈蒂爾也指出，馬國與中國為鄰2000年，從未被中國征服，但歐洲人在1509年到了當地，不到兩年時間就征服了馬來西亞。而現在，面對中國崛起，西方國家卻越來越懷疑中國以電腦間諜等行動，干預他國內政。總之，他認為，「如何因應中國，馬國政府自有判斷」。

目前而言，中國是馬國最大貿易夥伴，馬哈蒂爾表示，此時此刻，馬國必須接受「中國與我們相近」，同時「那是個龐大的市場，我們希望能受惠於中國不斷增長的財富。」所以，馬哈蒂爾覺得，這些都是純粹經濟的考量，「因此，就當下而言，經濟上我們寧可選中國。當然，政治上我們不會受到一個非常威權主義政府體系的吸引。」

（南華早報、聯合報）