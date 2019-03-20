德籍香港移民發明「逃稅收銀機」被捕　中餐館老闆：德國稅太高

兩名德國籍香港移民涉嫌開發一種「逃稅收銀機」被捕。數以千計在德國的餐館都購入這種裝有秘密程式的收銀機，當中又以亞洲餐館為主，逃稅高達5億歐元（約44.5億港元）。 據稱涉事的收銀系統名為「Multiway」，兩人曾在德國中文報章《華商報》落廣告。 有中餐館老闆表示，逃稅屢禁不止的原因是德國稅收太高，德國政府的一些規定，亦不利於中餐館的發展。

據稱涉事的收銀系統為「Multiway」，兩人曾在德國《華商報》落廣告。（網上圖片）

58歲的Siu Fan P.和56歲的弟弟Siu Hong P.開發出特殊收銀機「Multiway」，曾在德國中文報章《華商報》落廣告銷售。該收銀機可以將發票記錄刪除，幫餐館下調營業額，達到少交稅的目的。去年7月，兩人因涉嫌協助他人逃稅被逮捕，下月會在下薩克森（Niedersachsen）受審。據稱兩人是香港移民，在德國生活多年，已加入德籍。

據《明鏡》雜誌報道，德國調查人員發現，數以千計的餐館都購入這種裝有秘密程式的收銀機，其中大多是亞洲餐館，而這類逃稅行為讓德國損失至少5億歐元（約44.5億港元）。比如，呂納堡（Lüneburg）地方法院去年審理的一宗案件顯示，一名來自中國的40歲亞洲餐廳女東主，一半的營業額都用這款收銀機偷偷抹消，不到4年時間隱瞞數額逾90萬歐元（約800萬港元）。她被判處兩年監禁，緩期執行。

政府限制大 中餐館老闆批「只能請黑工」​

《德國之聲》報道引述一名中餐館老闆認為，偷稅屢禁不止跟德國政府的稅收政策不無關係，很多餐館都不滿稅收過高：「政府收稅太高了。要是收6%的稅，很多人肯定就願意交，19%的稅，五分之一政府就這樣拿走了，感覺很心疼......一頓飯50歐元（約445港元），9歐元（約80港元）稅就沒了，剩餘大約40歐元（約355港元）房租、水電、買菜材料成本、人工，你說老闆能賺多少。」

他又批評德國政府的一些規定不利於中餐館的發展，「請國內（按：中國）勞工來工作有限制，不給發簽證，一些餐館都請不到人，就只能請黑工，就拿逃稅的錢支付黑工。」

但亦有受訪中餐館老闆指出，並非每間餐館都會去冒險：「每個老闆心態不同，發展道路也不一樣。我認識很多亞洲餐館老闆不會冒這種險，不值得。餐館不是一定通過逃稅才能賺到錢。」