【海上民兵】外媒揭中國於南海部署數百艘漁船　具通訊偵察作用

《亞洲時報》（Asia Times）的分析文章指，中國近兩年集結數十至數百艘的漁船，頻頻在南海中業島附近出現，形容漁船是中國的海上民兵。 中國透過漁船監視中業島上的菲律賓駐軍，《亞洲時報》形容，這些漁船是導致南海近期再次出現爭議，是禍害的根源。

近兩年大量在南沙中業島附近出沒的中國漁船，被指是中國海上民兵。（法新社）

文中援引美國海軍戰爭學院的分析指，中國在南海的海上民兵，包括300多艘漁船，以及4000多名的人員，但實際數字可能遠大於此。文章又指這些海上民兵由平民漁民組成，他們在海軍的指揮下定期接受軍事訓練，並獲得報酬。他們的船隻大部份是沒有武裝，但加固了船首令其能夠撞擊其他船隻，並配備了高功率的水管，足以對付其他小型船隻。另外，大多數的船隻擁有用於間諜活動的複雜通信設備，因此在軍事指揮下可以輕鬆地進行編組和部署。

中國、菲律賓等國家一直因為南沙群島主權問題而存在爭議，其中，中業島是南沙群島上第二大島嶼，島上住有約100名菲律賓人和一支小型軍隊。近兩年來，這些中國漁船一直集結在中業島周圍，分析認為中國漁船是要監視在島上進行建築升級的菲律賓工作人員。

上月中，菲律賓總杜特爾特警告中國船隻勿駛近中業島，否則會採取軍事行動。到4月1日，菲律賓外交部證實向中國提出抗議，指2019年第一季，有275艘中國船隻駛近中業島，又認為漁船的活動是中國政府得到默許的。

（亞洲時報）