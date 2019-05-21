【中美貿易戰】彭博：特朗普圍剿華為是可怕失算　或釀災難性後果

中國電訊設備巨頭華為正面臨美國全面封殺，先在上周四（16日）被美國商務部列入受管制「實體名單」，Google及大型晶片商Intel、高通等隨後亦中斷與華為的合作。 美國《彭博新聞社》（Bloomberg）評論認為，特朗普圍剿華為是個「可怕的失算」，不僅失當，而且也極為不智，或會造成災難性的後果。

美國《彭博新聞社》（Bloomberg）評論認為，封殺華為是個嚴重的錯誤，只能給人帶來戰略性失算的印象，而且可能會造成災難性的後果。（資料圖片）

文章以〈特朗普圍剿華為是可怕的失算〉為題，稱美國可以用各種武器向中國施壓，但不代表可以「無所不用其極」，封殺華為就是其中一例。倘若美國的禁令得到嚴格執行，擁有超過18萬員工的華為可能被逼入破產境地。

文章批評，這將是個嚴重的錯誤，美國政府已經採取其它審慎的措施拒華為於國門之外，現在還要趕盡殺絕，不僅失當，而且也極為不智。,一方面，這將導致連帶損失，包括華為的美國供應商在內的企業會受到波及，可能損失業務、面臨破產或要承擔極高的額外成本。而中國只會加倍在國內生產先進科技產品的努力。

開下糟糕的先例 令當前的僵局更僵

文章續指，如果是談判策略，這決定就更加失策。在貿易戰場上太過頻繁地動用國家安全審查手段，一方面開下糟糕的先例，另一方面也難免引火燒身，令當前的僵局更僵，也會在最終達成協議後，讓北京方面幾無貫徹執行的動力。更糟的是，這一決定破壞中美之間的穩定和貿易關係，進一步邊緣化中國領導層中的溫和派，也令鷹派壯膽。

文章強調，這一「險招」本身也難以奏效，其「終極目標」也完全無跡可尋，「是要癱瘓中國的科技產業？教訓教訓中國讓它認清自己的位置？提振中國以外的供應商？挑起沖突？還是終極一博？」沒有明確的目的，只會疏離美國的盟友、激怒中國普通民眾並且增加兩國對峙的概率，而這所有一切都面臨著無法估量的後果。

文章結尾道，美國所需要的是制訂出更全面的計畫，尋求與中國更為和諧地共處。碾壓華為卻恰恰相反，只能給人帶來戰略性失算的印象，而且可能會造成災難性的後果。