【華為被禁】彭博：蘋果或受池魚之殃　影響iPhone在中國銷售

《彭博新聞社》（Bloomberg）報道指，多位分析師認為，美國對華為的打擊可能會令蘋果公司（Apple）遭受池魚之殃，在中國面臨更大困境，iPhone銷售可能進一步放緩，其供應鏈也將受影響。

《彭博新聞社》（Bloomberg）報道指，多位分析師認為，美國對華為的打擊可能會令蘋果公司（Apple）遭受池魚之殃。（視覺中國）

《彭博》報道指，美國總統特朗普頒布對華為的禁令，令華爾街擔心此舉招致中國報復，中國是iPhone的主要組裝地，Apple約兩成收入來自中國市場。報道引述Cross Research的Shannon Cross表示，消費者有可能抵制蘋果產品，「中國可能會發起一個支持國貨的運動。」

報道指，高盛分析師估計，由於美國禁止華為，未來12至18個月iPhone在華銷量可能減少3%-5%。如果中國通過禁止Apple 產品對美方報復，Apple 可能會損失近三分之一的利潤；如果中國實施生產限制，Apple 將面臨很多可怕後果，「我們不相信該公司能夠在短時間內將大量iPhone手機轉移到中國之外，但將Apple 生產推向中國以外的行動，可能對中國科技業生態系統和當地就業產生負面影響。」

民族主義情緒影響在華銷售

報道又引述Lynx Equity Strategies數據指，即使中國不直接進行報復，民族主義情緒也可能會影響Apple在中國的銷售，並可能導致該公司無法達到第三季度業績預期。

不過，在中國以外市場，華為的問題或許能令蘋果受益。報道指，特朗普的禁令意味著未來在中國境外銷售的華為手機，將沒有Google Android作業系統，也無法使用Google Play應用商店等關鍵服務。這可能意味著一些客戶會購買iPhone。分析師 Ives指出，這些問題將減少未來幾年對華為的需求，讓Apple逐步贏得更佳市場地位。