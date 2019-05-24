【華為被禁】新加坡菲律賓用戶急售華為新機　店鋪只願半價回收

受美國的禁令影響，全球十多間科技公司及相關國際組織，包括Google等科技巨擘，都先後宣布會暫停與華為的業務向來。 英國傳媒《路透社》指，從零售商及網購平台的數據可見，其中在新加坡及菲律賓，已傳出消息不少華為手機用戶正急於轉售，但願意接手的人少之有少。

報道引述新加坡手機零售及維修商Wanying Pte Ltd的一名員工直言，「倘若我們收購了沒用的東西，要怎樣轉手賣出」。該名員工表示，不再回收華為產品並非質量或安全問題，「華為產品非常好，只是因為美國禁令，現在沒人想買。」

路透社指如今華為手機乏人問津。（路透社）

另一間手機零售及維修商行動廣場（Mobile Square）的業務員Zack更稱，以往要轉售華為舊機的人大概一天只有5人，但過去兩天人數已飆增至20人，且幾乎都是新機，「來賣舊機的人通常是想舊換新，不過，現在看到的都是想賣掉最新的機型。」

新加坡最受歡迎的網購平台Carousell亦指，在美國宣布對華為的禁令當天起，網站上待價而沽的華為手機數量已攀升超過一倍。

此外，報道又提到，除了新加坡外，菲律賓的手機零售商亦對華為手機避之唯恐不及。例如馬尼拉綠丘（Greenhills）購物中心有手機店女職員表明不再接受華為手機，且客戶亦不會再買，同時慶幸已經出清全部華為最新型號的智能手機P30 Pro。另一間手機店的職員稱，如今只願意以半價收購華為手機，「賣不賣得出去還得賭一把！」

（路透社）