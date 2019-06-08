【華為被禁】報告稱歐洲若封殺中企　5G成本或暴增4900億元

美國將中國電信設備製造商華為列入貿易黑名單，促使全球科技巨頭切斷與這家中國公司的聯繫，美國還向歐洲國家施壓，要求它們效仿。 綜合外媒社報道，全球移動通訊系統協會（GSM Association）一項內部評估報告顯示，禁止從中國公司購買電信設備，將使歐洲5G網路的成本增加約550億歐元（約合4900億港元），並將導致該技術的推出延遲18個月左右。

報告稱，華為和中興兩間中國廠商在歐盟的市場份額加起來約40%。（資料圖片）

該報告指出，華為和中興通訊占歐盟移動設備供應市場大約4成。此外，華為目前是5G技術領域的先驅。而歐洲各大電信設備業者如瑞典愛立信（Ericsson）、芬蘭諾基亞（Nokia）與韓國三星（Samsung）在履行北美洲和亞洲的合約之際，無力應付歐洲從3G和4G升級到5G的需求。

報告表示，這意味著一旦電信業者無法採用華為和中興的設備，成本將大幅攀升，時間將大幅拉長，還會導致歐洲5G網路建置進程落後，5G使用人口減少，並造成歐洲和美國的生產力落差進一步擴大。不過，報告也指出，歐洲各國情況各異。

據悉，GSMA是全球電信行業的遊說組織，代表750家移动运营商的利益。GSMA發言人表示，該組織持續強調，市場在選擇設備、技術和合作夥伴的多樣性上有迫切需求，以推動、擴大創新和競爭。

（路透社、法新社）