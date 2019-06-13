中國軍艦現身黃岩島　菲總統府：關注侵犯主權行為

據菲律賓媒體報道，近日中國海軍艦艇出現在有主權爭議的南海黃岩島附近。 菲律賓總統發言人表示「關注任何侵犯菲律賓主權的行為」。

近日兩艘中國海警艦船、兩艘海上民兵船隻和一艘中國海軍艦船出現在有主權爭議的南海黃岩島附近，圖為其中一艘海上民兵船隻。（菲律賓海岸警衛隊提供）

據《菲律賓星報》周二（11日）的報道援引菲律賓海岸警衛隊的報告說，在最近的一次巡邏中，在黃岩島附近發現了兩艘中國海警艦船、兩艘海上民兵船隻和一艘中國海軍艦船。菲律賓總統發言人表示：「我們始終關注任何侵犯我們主權的行為。」發言人又指，菲律賓與中國會在南海雙邊磋商機制上討論此事。

中方：黃岩島屬中國主權範圍

關於黃岩島主權的有關問題，中國外交部發言人華春瑩此前表示，中方的立場是一貫的、明確的。中國在黃岩島做甚麼、不做什麼，都是中國主權範圍內的事情。中方會妥善處理好有關問題。

今年4月，曾有菲律賓官員發表言論宣稱，南海是菲律賓的，中國奪走了南海，菲律賓要奪回南海；在菲律賓的專屬經濟區內沒有中國的事。中國外交部發言人陸慷對此回應說，南沙群島是中國領土，我們對南沙群島的主權擁有充分的歷史和法理依據。千百年來，中國漁民一直在南海有關海域捕魚，有關權利不容挑戰。

（綜合報道）