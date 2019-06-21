【華為風波】德經濟部長訪華　赴上海會晤任正非談5G建設

據德新社報道，德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）在為期三天的訪華活動快結束時，於周五（21日）在上海會晤華為創始人任正非，聽取他的意見，並親自向他傳達德國對5G建設的安全要求。 目前雙方暫未公布已經舉行會晤的消息。

阿爾特邁爾在北京表示， 在德國的移動通訊網絡建設中，任何公司都不會受到歧視，但必須滿足所有的「最高安全要求」。（資料圖片）

據悉，德國《商報》率先曝光阿爾特邁爾和任正非舉行會談的消息，會晤按照華為的願望達成，但德國官方不期望大聲張揚。

阿爾特邁爾表示，會晤企業總裁是很自然的一件事，這是一個在德國有大規模業務的企業應該得到向相關部長陳情的機會。另一方面，阿爾特邁爾認為，實地了解情況也是他的工作。

報道稱，阿爾特邁爾期望通過會晤，能更確切地了解華為，以便德國最後做出恰當的決定。他表示，德國的決定不應是政治性的，而應根據明確的安全標準來定。任何企業都不應受到歧視。阿爾特邁爾此前在北京表示，他堅信，能找到「符合雙方利益的解決方案。」

華為創始人任正非在接受美國CNBC電視台採訪中表示，「歐洲還歡迎我們。」他對歐洲不會拋棄華為充滿信心。（路透社）

據悉，阿爾特邁爾已和法國和西班牙夥伴以及歐盟委員會就此進行了溝通，德國政府也就此和美國打過招呼。

分析認為，美國將華為列入企業黑名單，使華為的業務受到巨大打擊。德國在5G建設上如何對待華為，勢必將影響到其它國家。華為因此很希望其硬件能在德國的5G建設中得到使用。

另據德國之聲報道，在前往上海前，阿爾特邁爾本周四還與中國國家副主席、中美貿易談判中方首席代表劉鶴舉行會面。

（德新社、德國之聲）