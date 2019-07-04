蘋果公司報告揭中國要求提供數千帳戶資料　包括已存儲照片及電郵

蘋果公司當地時間周三（3日）發布2018年下半年透明度報告，披露在中國政府的要求下，2018年下半年共從App Store中國刪除517個應用程式，此外要求提供個人設備資料的請求亦較以往大幅增加，甚至要求提供包括有已存儲的照片、電子郵件等的帳戶資料。

據《美國之音》報道，中國政府在2018年下半年共提出56項要求蘋果公司刪除應用程式的請求，涉及626個應用程式，其中517個被刪除。報道指，相比而言，蘋果公司在全球其他地區應政府要求刪除的應用程式的總和僅為117個，「蘋果公司表示，在中國被刪除的絕大多數應用程式與非法賭博或色情有關」。

蘋果公司2018年下半年在中國政府要求下，刪除超過500個應用程式。（視覺中國）

報道又提到，中國政府要求蘋果公司提供個人設備資料的請求大幅增加，涉及誰人擁有這些設備，以及用這些設備購買了甚麼。中國政府在2018年下半年要求獲得13.7萬部蘋果設備的數據，高於此前半年的約3萬部，且數字上更是美國的7倍，亦遠超過全球總數的一半。蘋果公司解釋，中國政府的理由是「主要是由於稅務機關的稅務欺詐調查」。

值得一提是，報道披露中國政府2018年下半年有要求蘋果公司提供7154個帳戶資料，其中包括姓名和地址，在某些情況下還包括有已存儲的照片、電子郵件、iOS設備備份、聯繫人或日曆，理由是「金融欺詐調查。但蘋果公司強調只會向中國政府提供非內容數據。

（美國之音）