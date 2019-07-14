澳媒：孫楊拒藥檢毀血液樣本　但因檢測「形式瑕疵」擺脱懲罰

澳洲《每日電訊報》上星期六（13日）在網站披露一份由國際泳聯興奮劑檢測與管理機構（IDTM）今年1月作出的報告指，孫楊在一次出其不意的檢測中砸碎血液樣本，但卻因「形式瑕疵」擺脱懲罰。

報告指出，該機構對游泳運動員及周圍人士的行為舉止表達嚴重關切，但孫楊並未違反興奮劑有關規定。

報道未提及檢測時的「形式瑕疵」為何，但孫楊和他的律師從一開始就向外界表明，3位負責興奮劑檢測的瑞典人員到孫楊住所檢測當日，沒有向他出示必要的檢測證件。

報告指孫楊在一次檢測中破壞血液樣本，但卻因形式瑕疵擺脱懲罰。（視覺中國）

報道指，2018年9月4日，中國游泳隊隊醫巴震拒絕檢查人員帶走之前提取的孫楊血液樣本，儘管檢測人員警告，這樣做會被視為違反興奮劑檢測規定。

報告引述見證人説，孫楊母親要求一名保鏢去找來一把鐵鎚，巴震指示保鏢用鐵鎚敲碎完全封閉的檢測血樣。報告稱「興奮劑檢測人員聽到砸碎血樣玻璃瓶的聲音」，興奮劑檢測人員「發現孫楊本人及他的保鏢用鎚子砸碎其中一瓶裝有孫楊血樣的玻璃瓶」。

不過國際泳聯不希望對澳媒發布的這一報告發表評論，僅表示「國際泳聯反興奮劑委員會的報告一般都是機密的」。

若確認服藥將終身禁賽

據悉，世界反興奮劑組織（WADA）今年3月向體育仲裁法庭提出上訴，由於孫楊在2014年曾因涉使用興奮劑被停賽三個月，依照規定，若被確認再次使用興奮劑，他將會被終身禁賽。

在等待體育仲裁法庭裁決前，孫楊可參加7月21日至28日舉行的國際游泳比賽，引起其他一些運動員不滿。奧運100米蛙泳冠軍、英國運動員比迪（Adam Peaty）在Twitter指出，「我再不願意看到這個人參加國際游泳比賽或奧林匹克運動會，與我艱苦練習的同行們競爭」。

（綜合報道）