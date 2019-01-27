【將罰終身停賽？】英媒指孫楊拒藥檢毀樣本　中國泳聯：報道不實

英國傳媒在當地時間周日（27日）發表報道，指中國游泳名將孫楊在去年9月，曾與禁藥檢查公司IDTM的工作人員發生衝突，其保鏢更用鐵錘砸毀血液樣本及撕爛文件。世界反禁藥組織（WADA）向國際體育仲裁法庭提告，孫楊隨時面臨終身停賽。 孫楊其後透過律師發聲明指是工作人員有違規行為，且國際泳聯在月初已有裁決，認定不存在違法行為；中國泳協亦表示有關報道不實。

據英國《星期日泰晤士報》報道，去年9月4日IDTM派人到浙江孫楊家中進行突擊賽外藥檢，一名護士有抽取血液樣本，但就在要求孫楊提供尿液樣本時遭到拒絕。雙方其後發生衝突，報道指孫楊指示保鏢，將已封存好的血液樣本砸毀，並將有關文件撕爛。

報道指國際泳聯在本月初舉行聽證會，結果是孫楊一方獲勝，世界反禁藥組織授權的IDTM當時確實文件準備不足。但組織最終仍決定向國際體育仲裁法庭提出上訴。

英媒指孫楊拒絕藥檢並指示保鏢砸毀血液樣本，將有可能面臨終身禁賽。（視覺中國）

孫楊：國際泳聯裁決沒有違法，將向《星期日泰晤士報》提告

孫楊同日下午透過律師發聲明，指有關的報道不實。聲明指當晚共有三名IDTM工作人員上門檢查，「整個檢查過程存在多項違規操作：第一，包括血檢官、尿檢官在內的三名工作人員均無法提供此次檢查的授權文件；第二，血檢官和尿檢官均無法提供資格證明，且血檢官無法提供護士執業證；第三，三名工作人員在檢查報告中虛假陳述，惡意捏造孫楊違反《世界反禁藥條例》的事實。」

聲明又提到，國際泳聯在同年11月19日舉行聽證會，並於本月3日裁決孫楊沒有違法，同時明確指出是次聽證會內容絕對保密，「英國《星期日泰晤士報》及別有用心的人士擇此時間惡意報道此事，居心叵測，且已嚴重侵犯了孫楊的隱私權和名譽權」。

中國泳聯指出國際泳聯裁決是孫楊並沒有違反WADA的規定。（視覺中國）

中國游泳協會在晚上亦發聲明，指英媒的報道不實，「運動員認為本次檢查是非法和無效的，從而導致本次檢查無法完成」，並引述國際泳聯的裁決指IDTM是次的檢查是無效，孫楊並沒有違反相關規定，「As a result, the sample collection session initiated by IDTM on September 4, 2018, is invalid and void.」、「Mr. Sun Yang did not commit an anti-doping rule violation under FINA DC 2.3 or FINA DC 2.5.」。

孫楊代表律師張起淮更向內地傳媒表明，目前正在起草對《星期日泰晤士報》的律師信，準備提出起訴，「不知道外媒在哪裏得到了這個不實報告，擾亂體育運動員備戰決心，這顯然是有陰謀的」。

（綜台報道）