【將罰終身停賽？】英媒指孫楊拒藥檢毀樣本　中國泳聯：報道不實

英國傳媒在當地時間周日(27日)發表報道,指中國游泳名將孫楊在去年9月,曾與禁藥檢查公司IDTM的工作人員發生衝突,其保鏢更用鐵錘砸毀血液樣本及撕爛文件。世界反禁藥組織(WADA)向國際體育仲裁法庭提告,孫楊隨時面臨終身停賽。 孫楊其後透過律師發聲明指是工作人員有違規行為,且國際泳聯在月初已有裁決,認定不存在違法行為;中國泳協亦表示有關報道不實。

據英國《星期日泰晤士報》報道,去年9月4日IDTM派人到浙江孫楊家中進行突擊賽外藥檢,一名護士有抽取血液樣本,但就在要求孫楊提供尿液樣本時遭到拒絕。雙方其後發生衝突,報道指孫楊指示保鏢,將已封存好的血液樣本砸毀,並將有關文件撕爛。

報道指國際泳聯在本月初舉行聽證會,結果是孫楊一方獲勝,世界反禁藥組織授權的IDTM當時確實文件準備不足。但組織最終仍決定向國際體育仲裁法庭提出上訴。

英媒指孫楊拒絕藥檢並指示保鏢砸毀血液樣本,將有可能面臨終身禁賽。(視覺中國)

孫楊:國際泳聯裁決沒有違法,將向《星期日泰晤士報》提告

孫楊同日下午透過律師發聲明,指有關的報道不實。聲明指當晚共有三名IDTM工作人員上門檢查,「整個檢查過程存在多項違規操作:第一,包括血檢官、尿檢官在內的三名工作人員均無法提供此次檢查的授權文件;第二,血檢官和尿檢官均無法提供資格證明,且血檢官無法提供護士執業證;第三,三名工作人員在檢查報告中虛假陳述,惡意捏造孫楊違反《世界反禁藥條例》的事實。」

聲明又提到,國際泳聯在同年11月19日舉行聽證會,並於本月3日裁決孫楊沒有違法,同時明確指出是次聽證會內容絕對保密,「英國《星期日泰晤士報》及別有用心的人士擇此時間惡意報道此事,居心叵測,且已嚴重侵犯了孫楊的隱私權和名譽權」。

中國泳聯指出國際泳聯裁決是孫楊並沒有違反WADA的規定。(視覺中國)

中國游泳協會在晚上亦發聲明,指英媒的報道不實,「運動員認為本次檢查是非法和無效的,從而導致本次檢查無法完成」,並引述國際泳聯的裁決指IDTM是次的檢查是無效,孫楊並沒有違反相關規定,「As a result, the sample collection session initiated by IDTM on September 4, 2018, is invalid and void.」、「Mr. Sun Yang did not commit an anti-doping rule violation under FINA DC 2.3 or FINA DC 2.5.」。

孫楊代表律師張起淮更向內地傳媒表明,目前正在起草對《星期日泰晤士報》的律師信,準備提出起訴,「不知道外媒在哪裏得到了這個不實報告,擾亂體育運動員備戰決心,這顯然是有陰謀的」。

(綜台報道)