中企獲所羅門小島開發權　美學者擔憂中國軍事擴張

近日，中國森田企業集團有限公司獲所羅門群島的圖拉吉島開發權的消息，引發廣泛關注。美媒指，有學者擔憂中國將軍事資產擴張到南太平洋地區。

《紐約時報》17日的報道稱，中國國企森田獲得一份長達75年的可續租約。這份《戰略合作協議》聲稱，所羅門群島政府將租賃整個圖拉吉島及周邊島嶼，用於「經濟特區或適合任何開發的任何其他產業」的開發。

據悉，《戰略合作協議》包括建設漁業基地、運營中心或增強機場設施等。協議還提到，中國森田對建設一個油氣碼頭有興趣。報道稱，協議內容顯示了中國森田的野心，以及該企業建設軍民兩用基礎設施的可能性。

資料顯示，中國森田成立於1985年，總部位於北京，是國家級高新技術企業。其成員企業有中國化工新材、森田投資集團、森田國貿集團等。

中國與所羅門群島於9月21日正式簽署兩國建交文件。（新華社）

新西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）中國問題學者安琳（Anne-Marie Brady）表示，這個島的位置很好，「中國正在將自己的軍事資產擴張到南太平洋地區，並在尋找友好的港口和友好的機場，這與以前其他崛起中的大國所做的一樣」。

悉尼洛伊研究所（Lowy Institute）太平洋島國問題專家喬納森．普賴克（Jonathan Pryke）表示，中國在太平洋的介入將一些問題帶到了一個全新的水平。還有美國官員擔憂，中國在南太平洋的努力，與日本在二戰前奪取有價值的島嶼控制權的行為類似。然而，目前美國的軍事勢力正在從世界上很多地方退出。

值得一提的是，這份協議於9月22日簽署，即所羅門群島與中國大陸建交後的一天。所羅門群島是太平洋島國地區重要國家。

9月16日，所羅門群島政府召開內閣會議，決定承認一個中國原則，同台灣「斷交」並與中國建交。9月19日，《所羅門時報》引述當地官員指出，所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）缺席聯合國大會，前往中國大陸商討建交及援助計劃。

9月21日下午，中國國務委員兼外交部長王毅在北京同所羅門群島外長舉行會談並簽署建交的聯合公報。而對於中所建交，中國外交部發言人華春瑩曾於9月16日表示，所羅門群島政府做出承認一個中國原則並同中國建交的決定，再次充分表明一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。

路透社10月7日的報道則認為，所羅門群島和基里巴斯兩個國家與台灣斷交，轉而與大陸建立外交關係，成為北京在南太平洋地區影響力增強的最新例子。

（綜合報道）