自稱中國間諜男子澳洲尋庇護：曾參與綁架香港書商和干預台灣選舉

據澳洲傳媒報道，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，並向政府提供有關中國在當地政治干預的情報。 報道又提到，王立強稱有奉命協調網軍干預台灣去年的九合一選舉及明年的總統大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，以及滲透香港的大學校園。

王立強向澳洲多間傳媒講述自己的經歷。（網頁截圖）

現年27歲王立強向澳洲多間傳媒講述自己的經歷，例如他在2014年到香港一間中資公司任職，實際上負責「推進中共及其軍隊的目標」，主要是購買其他國家的武器並從中獲取情報。王立強稱，該公司是建立在前解放軍總參謀部（如今已改組為「中央軍事委員會聯合參謀部」）之下。

此外，王立強又稱他的另一個工作是滲透香港的大學校園，影響學生會、學生組織，甚至會指導內地學生的思想意識。王立強更聲稱他有份參與2015年的銅鑼灣書店事件，負責談判及執行，最終讓6名特工將桂民海、李波、林榮基等5人帶到內地。

王立強聲稱有份參與2015年的銅鑼灣書店事件。（資料圖片）

報道指，王立強於4月到澳洲探望在當地生活、讀書的妻子及年幼兒子後，認為返回香港會有危險，遂決定叛逃澳洲，目前已在悉尼的一處秘密地點居住。報道表示，王立強曾經多次與澳洲安全情報組織（ASIO）的官員會面，將在香港的中國資深軍事情報官員身份等資料交出，又提供中國情報人員如何在香港、台灣、澳洲籌集資金及進行活動的細節。王立強自述，將秘密交給澳洲後，一旦回到中國將必然會被拘留，甚至有可能被處死。

對於中國干預澳洲政治的指控，耿爽在外交部周五的記者會上，稱要提醒澳洲方面有關人士要對自己國家的政治體制「稍微自信一點」。（中國外交部）

另一方面，對於中國被指控透過間諜活動干預澳洲政治、政界，中國外交部發言人耿爽在周五（22日）時稱此前已多次作過回應，「我懶得再重覆」，又稱要提醒澳洲方面有關人士要對自己國家的政治體制「稍微自信一點」。事實上，耿爽在上月中的回應就表明，中國強調奉行不干涉他國內政原則，中國一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係，所謂中國干涉澳洲內政，不過是澳洲一小部分勢力，在毫無根據的情況下自編自導的拙劣的把戲，以圖謀不可告人的政治目的。

（綜合報道）