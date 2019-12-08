中國科學家培育出全球首見「豬猴混合體」　出生不到一周死亡

英國《新科學家》（New Scientist）雜誌近日報道，中國幹細胞研究團隊培育出兩隻全球首見的「豬猴混合體」，但這兩隻帶有獼猴基因的小豬，出生後不到一周便由於不明原因死亡。

「豬猴混合體」的外貌與一般小豬無異。（《新科學家》）

研究於北京的幹細胞與生殖生物學國家重點實驗室內進行，研究人員將食蟹獼猴細胞添加到了豬的胚胎中，最終有超過四千個經特殊處理的胚胎被植入實驗母豬體內，但僅有十隻小豬順產，其中只有兩隻是帶有獼猴基因的「豬猴混合體」，這兩隻「豬猴混合體」的外貌與一般小豬無異。

兩隻「豬猴混合體」的心、肝、脾、肺和皮膚等器官，都發現帶有獼猴基因的細胞組織，但所佔比例很低（介於千分之一至萬分之一）。兩隻「豬猴混合體」都在出生後一周內，由於不明原因死亡。研究團隊認為，由於未帶有獼猴基因的小豬同樣也在一周內死亡，造成「豬猴混合體」死亡的原因，可能是體外人工受精過程，而非嵌合過程。

研究團隊將繼續嘗試創造出帶有更多獼猴基因的「豬猴混合體」，以達成在豬隻身上培養出獼猴器官的目標。這類研究有助科學家進一步在動物身上培養人體器官，幫助需要器官移植的病人，但「人獸混合胚胎」研究已引發諸多倫理爭議，例如美國加州「索爾克研究所」（Salk Institute）2017年創造出「人豬混合體」後，隨即有聲音批評這些「人豬混合體」的腦部有部分屬於人類。

（綜合報道）