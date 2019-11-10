中國科學家琥珀中首次發現水生蝦標本　研究指距今2200萬年

中國科學院動物研究所、南開大學、中國科學院海洋研究所專家組成的專家組在墨西哥發現一塊保存2200萬年前水生蝦標本的琥珀，這枚「蝦琥珀」是墨西哥地區發現的最古老的真蝦類化石，也是世界上現存的唯一一枚真蝦類琥珀化石。

這枚「蝦琥珀」是墨西哥地區發現的最古老的真蝦類化石，也是世界上現存的唯一一枚真蝦類琥珀化石。（《北京日報》）

內媒報道指，國際頂級期刊《科學》旗下子刊《科學報道》發表了相關研究論文，據中國科學院動物研究所陳睿博士介紹，這枚含有蝦的琥珀來自墨西哥，琥珀產區為墨西哥東南部恰帕斯州（Chiapas），「蝦琥珀」中包含的蝦化石標本距今已經2200萬年。這是首次在琥珀中發現水生生物蝦類標本，並揭示一個前所未知的物種。

中國科學院海洋研究所研究員李新正說，這隻小蝦的總體外觀與現生長臂蝦科物種非常相似，說明這種蝦棲息於河口環境，體型細長且自由生活，屬於長臂蝦亞科、長臂蝦屬。長臂蝦屬是世界性分布類群，但是化石記錄及其稀少，目前為止僅在意大利發現三個明確的化石標本。

這枚珍貴的「蝦琥珀」將長期存放在位於北京中關村圖書大廈內的石探記博物館中。（《北京日報》）

南開大學的黃大衛教授表示，保存於琥珀中的水生生物極其罕見，這隻小蝦是世界上第一隻包含在琥珀中的真蝦物種，為了解2200萬年前的墨西哥海灣的生態系統和生物多樣性提供了寶貴証據。報道指，這枚珍貴的「蝦琥珀」將長期存放在位於北京中關村圖書大廈內的石探記博物館中，免費供市民參觀。

（《北京日報》）