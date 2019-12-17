美國智庫：中國出口AI監視科技至63國　包括36個「一帶一路」國家

美國智庫卡內基國際和平基金會近日發表的報告指出，中國已出口人工智能（AI）監視科技至逾60國，包括伊朗、緬甸、委內瑞拉和其他人權紀錄不良的國家。

報告指出，中國已出口人工智能（AI）監視科技至逾60國，包括伊朗、緬甸、委內瑞拉和其他人權紀錄不良的國家。（網絡圖片）

日媒共同社報道指，卡內基國際和平基金會發布這份報告，正值各界憂心，威權政權可能運用這些科技強化自己的權力，資料也可能會傳回中國。

報告指出，中國企業如華為、海康威視、大華科技和中興通訊等在63個國家供應AI監視科技，其中36國都已簽署加入中國的「一帶一路」倡議計畫。批評人士指出，一帶一路計劃意圖把亞洲、非洲和歐洲國家更深層地整合到北京的經濟圈內。報告又指出，5G網絡設備領導供應商華為，供應了AI監視科技到至少50個國家。

報告說：「中國常以低於市場利率的貸款兜售，鼓勵各國政府採購其設備。這引發了令人憂心的問題，即中國政府補貼購買先進的鎮壓監視科技到什麼程度。」

根據報告，除了中國企業，日本NEC也供應AI監視科技至14個國家，美國IBM也供應這類技術至11國，「其他總部設在法國、德國、以色列、日本等自由民主國家的企業，也在擴散這類科技扮演重要角色」，但這些民主國家「卻未採取足夠措施，監測並管控這類精密科技在擴散時所造成的眾多侵害行為」。

（共同社）