山東艦被貶為「在海上漂浮的紙老虎」　美媒：永難追上美國

國家主席習近平12月17日見證中國首艘國產航母山東艦正式服役，引發全球輿論關注。作為傳統海上強國，美國的輿論顯得尤為強烈，但其中的聲音也是走向兩個不同的極端。一些聲音借美媒貶低山東艦而將其稱為「紙老虎」。

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綜合媒體12月21日報道，中國海軍17日在海南三亞錦母角航母軍港舉行隆重儀式，習近平在五千多人的見證下宣布山東艦正式入役。中國輿論表現興奮，該國正式進入「雙航母時代」，不少民眾也表達愛國熱情，認為中國軍力的強大，能夠提升自身的安全感。

對於山東艦對比首艘航母遼寧艦，中國海軍披露，該艦重點解決航母總體設計、船體建造、主動力裝備國產化研製等問題，提高綜合作戰效能和綜合保障水平。有退役軍官指，山東艦雖然艦體看似「老舊」，但憑藉中國優異的電子技術，其信息化作戰能力並不弱於任何一個國家。

美國《紐約時報》等媒體則指，山東艦的入役讓中國成為西太平洋僅次於美國海軍的最大海上力量，將會嚴重威脅到美軍在該地區的存在。不過，也有美媒如《國家利益》指出，山東艦與「完美」相去甚遠，其布局限制航母的軍事潛能，以及在南海等地區的投射能力。

《國家利益》做出上述判斷的理由是，山東艦是在遼寧艦基礎上研製而來，遼寧艦本身則是由一艘蘇聯造的報廢航母「瓦良格」號改裝而成的。更要命的是，這艘航母沒有彈射器，也沒有可搭載的垂直/短距起降的艦載機；此外，遼寧艦、山東艦搭載的殲-15艦載機則是俄羅斯蘇-33的山寨品，且因滑躍方式而導致作戰距離過短；該型航母還無法搭載大型輔助軍機，如預警機等。

正如美國國防情報局（DIA）在2019年1月的一份報告中所稱，遼寧艦的滑躍起飛方式限制其艦載機起飛的重量、武器載荷和整體的作戰能力。基於此，美國《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）在一篇文章中聲稱，航母使美軍能在全球任何地方投射力量，遠勝於其他任何單項技術。在這一領域，中國遠不及美國，而且可能永遠也趕不上。

值得注意的是，就在12月17日山東艦服役當天，美國在建的第二艘福特級超級航母正式下水，被指針鋒相對意味相當明顯。而福特級航母是一艘滿排超過10萬噸的戰艦，安裝電磁彈射器，搭載近百架各型號作戰飛機，其中包括性能優異的F-35B隱身戰機。有代差的山東艦不可同日而語。

針對美媒貶低性的評價，一些聲音將其解讀為山東艦就是一艘「在海上漂浮的紙老虎」。不過，也有觀察人士指出，中國海軍並不滿足於擁有山東艦，因為該國上海造船廠正在建造帶有電磁彈射器的大型航母，此外，核動力航母的設計也被指完成，可能在數年內開始建造。

目前美國擁有10艘超級航母，有聲音指，中國即便加速追趕，也可能無法在短時間內達到現在的數量，然而，中國可以另闢蹊徑，利用無人機取代有人艦載機，實現在作戰方式上「彎道超車」。畢竟中國在國慶閲兵上展示的開發先進無人機的能力有目共睹。