【新冠肺炎】法國向中國訂口罩被「截胡」？　美國出三四倍現金搶

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，其中在法國至今累計約有5.6萬宗確診病例，並有超過4000宗死亡病例。 法國為緩解口罩緊缺問題，衛生部早前已向中國訂購10億個口罩。惟據外電報道，近日一批口罩即將在中國付運時，竟險被美國進口商以三四倍的價格及使用現金當場買走。 而據法國媒體報道，此類事情已不是第一次發生。法國普羅旺斯阿爾卑斯蔚藍海岸大區訂購的口罩就曾被美國採購者「截胡」。

中國此前有向法國援助醫療物資。（中新社）

據《法廣》報道，法國疫情最嚴重的大區大東部大區，區長Jean Rottner在出席一個電台節目時透露，該批口罩本來是法國向中國預訂，但就在中國機場的停機坪上險被美國人買走。Jean Rottner更稱，美國人是當場開出比法國高出三倍甚至四倍價錢要將口罩買走，幸好最終未有成事。

Jean Rottner在Twitter上發文，慶祝口罩最終能安全運抵法國，並稱非常感謝卸貨的工作人員。（Jean Rottner Twitter）

報道指Jean Rottner譴責有關的做法，「這很難辦，我們全天候奮戰，就是為了讓口罩到貨」，並透露大東部大區已專門為進口口罩準備一個特別辦公室，以便能夠「贏得市場」。

報道更稱，法國西南部的普羅旺斯阿爾卑斯蔚藍海岸大區亦有遇到同樣的問題，該區區長在接受俄羅斯傳媒訪問時，透露有美國採購者搶奪法國從中國預訂的部分口罩。

法國此前出動100100名憲兵及警察全程監控和保護要運往倉庫的850個口罩。（微博）

值得一提是，此前一架載有850萬個口罩的運輸機，從中國飛抵巴黎時，當地為保障周全，直接將口罩運往衛生部的倉庫，沿途不但有100名憲兵及警察全程監控和保護，甚至在機場有戰機升空巡邏。此外，倉庫同樣有安排憲兵日夜守護，防止被搶劫或盜取。不少法國媒體形容，當局的做法就如同是在運送黃金。

（綜合報道）