【新冠肺炎】被問是否相信中國疫情數據　法國專家犀利反問

新冠型冠病毒肺炎疫情在全球蔓延，中國疫情的數據近來屢遭質疑。 法國傳染病學家Didier Raoult近日就在受訪中直言沒有理由相信中國會隱瞞疫情，被問及是否相信中國疫情的數據時，更反問記者「你提這樣的問題不覺得羞愧嗎？」

關於新冠病毒來源、資訊公開等問題，西方輿論不斷指責中國，中美兩國更有激烈的外交爭執。圖為4月14日，在美國紐約，醫護人員將患者送院。（新華社）

Didier Raoult又提到2005年在上海考察的經歷，坦言當時中國的各種醫療組織和建設已遠遠要強於法國馬賽。Didier Raoult並認為，有關新型冠狀病毒來自武漢實驗室的說法並不合理。

事實上，近來西方不斷指責中國隱瞞疫情信息並要求賠償，當中以美國最為直接，總統特朗普（Donald Trump）宣稱「中國應該承擔責任」，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦在受訪時強調中國責任「不可推卸」，甚至美國國會議員已簽署法案，允許美國人就新疫情大流行起訴中國政府。

對此，中國則多次否認美國的指責，強調有做到公開透明。中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，自疫情爆發以來，中國政府及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同國際社會合作。

對於目前多國向中國提出索賠一事，中國外交部發言人耿爽於4月20日舉行的外交部例行記者會上回應稱，中國同其他國家一樣，都受到了病毒的攻擊，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同謀。而中國的抗疫努力和成效為全球抗疫付出了巨大犧牲，積累了寶貴經驗，也作出了重要貢獻。

同時，耿爽強調稱，「面對重大的公共衛生危機和傳染病的威脅，國際社會應當團結協作、同舟共濟，而不是相互指責，甚至叫囂什麼追責索賠」。