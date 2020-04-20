【新冠肺炎】台灣海軍染疫疑隱瞞疫情　蔡英文震怒要求軍方檢討

台灣海軍敦睦艦隊，發生遠洋油彈運補艦盤石號上官兵，高達二十多人確診的事件，讓台灣連續2日零新增確診、民眾正在興奮激昂之時，突然被潑了一盆冷水，而且是原本最被信賴的台軍，竟然用隱蔽疫情、連續說謊來達成目的，這也引得三軍統帥蔡英文震怒，罕見要軍方深自檢討、並且向大眾致歉。

據多維新聞指出，4月18日上午即接獲來自國安單位方面的訊息，指海軍盤石艦上有確診案例，但是人數不明，可能為1人或者數人。多維新聞隨即向國防部查證，卻了無音訊，但事件確實正在醖釀。根據國安單位消息來源證稱，由於此事牽涉到蔡英文總統個人的染疫危機，軍方在未誠實告知整個艦隊防疫狀態的情況下，竟然讓總統身處險境、徑赴左營軍港迎接官兵，並且還與有染疫可能的海軍上將、現任參謀總長黃曙光有密切面談，國安單位方面隨員總統的特勤中心，一時之間大亂，故才有指責軍方隱匿疫情的怨言傳出。

台灣海軍2020年敦睦艦隊在肺炎疫情嚴峻之際，堅持維持出航，也為此次的嚴重群聚感染，提供了可乘温床，未來恐有將領因此下台。（台灣國防部提供）

確實，此次台灣軍方又完美示範了一次造假、推諉與塞責的傳統軍風。即使疫情爆發已經成為新聞，依舊為自己開脱，用「擠牙膏」方式來透露實情，爆料到什麼地方，就承認到什麼地方。4月18日下午，海軍副司令梅家樹信誓旦旦，說全體官兵在帕勞停駐期間，全員皆配戴口罩，並無缺失。

直到當天晚上、未戴口罩的影片、照片在網絡上四處流傳，4月19日才更正說詞，說明「部份官兵未戴口罩」，此種公然說謊、臉不紅氣不喘的樣貌，真實呈現在台灣納税人面前，即使千萬個道歉，似乎都挽回不了台灣人對台軍的信心。

3月敦睦艦隊停靠澎湖。（中央社）

如今，台海局勢嚴峻，眼見5.20將至，解放軍軍事壓迫台灣的動作將會逐級加深、且戰雲密佈，台軍目前正在進行「戰備月」科目，全軍高度戒備，此時竟然看到形成以逸樂玩耍、敦睦邦交為主、遠洋訓練為輔的敦睦艦隊，竟然如入無人之境般地遊玩歸來，且毫無任何防疫警戒心，草草隔離並無嚴格檢疫即下船休假，足迹幾乎遍及西部台灣，且各大公眾交通工具都有染疫危險，等於把台灣政府現今最自傲、成天喊着「對外輸出台灣經驗」的神話，整個打破。而已防疫成績自佯、成天以0確診來發動台灣外交攻勢的蔡英文政府，面對此尷尬，當然也是怒氣沖天。

台灣海軍敦睦遠航支隊4月9日提前返台，台灣總統蔡英文（前）赴左營軍港迎接官兵。（中央社）

如今，二十多位確診海軍官兵的規模，是否會再度擴大、甚至讓台灣開始嚴重小區感染，成為台灣防疫的大破口，已經成為相當不確定的危險因子。而台灣流行疫情指揮中心，在18日依舊嘴硬此為「境外感染」案例，在台灣公衛界紛紛提出「軍艦為國土延伸」概念，等與公衛學相違背的說詞後，才趕緊改口要大家「不要互相針對，一起對抗疫情」，這種訴諸團結、不追究的戲碼，也是台灣軍方一旦遇到問題，就會訴諸的一種情緒勒索。但是，隨着海軍防疫幾乎零控管的醜態慢慢出現，且面對全球各國海軍嚴峻的感染疫情，台灣海軍猶如置身事外的姿態，台灣納税人的怒火，才剛剛開始被點燃