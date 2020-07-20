美媒：美國雙航母再赴南海演習之際　中國8架戰機部署西沙永興島

中美南海較量升温，美國在發表涉南海聲明後，美軍雙航母重返南海演習。與此同時，中國戰機進駐西沙群島永興島，引發廣泛關注。

美國福布斯（Forbes）網站7月17日報道稱，當美國海軍的航母戰鬥群駛入南海時，中國已將戰機部署到西沙群島永興島的簡易機場。最新衛星照片顯示那裏目前至少有8架戰機。

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永興島是南海局勢中備受關注的島嶼之一。近年來，中國加強了永興島的基礎設施，並在此之前部署過戰鬥機和轟炸機。報道稱，雖然很難從衛星照片中分辨出確切的型號，但四架疑為殲-11B，四架可能是殲轟-7A。

殲-11B是中國第三代重型、超音速、全天候殲擊機，具有超視距空戰、近距格鬥和對地攻擊等多種作戰功能，主要用於執行奪取制空權、遂行防空作戰等任務。殲-11B雖然被認為是蘇-27的變體，但殲-11B在隱身、火控、電子系統、雷達、機體壽命等方面都有大幅改進和創新。

殲轟-7A是解放軍主力戰鬥轟炸機，使用先進的航電系統，能夠發射包括反輻射導彈、激光制導炸彈在內的多種對海對地精確制導武器。

報道同時指，此舉是在美國國務院發佈涉南海聲明之後，是為了反對美國海軍大規模的演習，並稱這將令整個地區的緊張局勢加劇。

美軍近來在南海動作頻頻。解放軍7月1日至7月5日在南海西沙群島海域演習，而美國「尼米茲」號（USS Nimitz）航母戰鬥群和「列根」號（USS Ronald Reagan）航母戰鬥群7月4日也在南海展開演習。

美國海軍日前發佈了雙航空母艦在南海聯合演練的圖片（點擊圖集瀏覽）：

隨後，美國國務院7月13日發表聲明，宣布正式反對中國在南海的一系列領土主張，稱中國在南海的領土聲索「完全不合法」。美國彭博社稱，這是美國首次正式拒絕中國提出的具體主張。

另據美國有線電視新聞網（CNN）7月17日報道，美國兩艘航空母艦當日在南海恢復了雙航母演習，這是這兩艘美國航母7月以來第二次在南海有爭議的海域展開協作演練。

對於美軍在南海問題上的行動，中國外交部發言人趙立堅7月14日表示，「美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，是不負責任的做法。」

中國駐美使館強調，中方在南海問題上的立場和主張是一貫的、明確的。中方堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益。