天降橫財？女子莫名獲13kg金條嚇傻　值657萬！變富翁前選擇理智

福建福州一名女子日前收到神秘包裹，當中裝滿了金條，總價值超過650萬元（人民幣，下同）。她很快便從「百萬富翁」的夢中清醒過來，聯繫到速遞公司，並找到金條的真正主人完璧歸趙。



據《福州晚報》報道，福州蘇寧廣場員工小簡（化名），周二（12日）下午收到一個非常沉重的神秘包裹，拆開後，她即被眼前一片閃亮的金光嚇出驚叫。

「天啊！這是金條嗎？」小簡抑制住心跳後，將金條一根根取出，清點後發現包裹內足足有260根50克的金條，可以鋪滿整個枱面。

以周五（15日）內地金價計算，每克505.59元，13000克金條的總價值為6572670元。克制住這座「金山」帶來的極致誘惑，小簡清醒過來認為應是包裹寄錯，最終聯繫速遞公司和速遞員找到了這批金條真正的主人。

原來，福州一間珠寶公司當日通過速遞公司，將這批黃金進行轉寄，未料一個環節出錯才發生了烏龍事件。

網民點睇：

「這出錯的環節太大了點。」

「應該給拾金不昧這個女子獎勵。」

「好消息暴富了，壞消息搞錯了。」

「激動的心，顫抖的手，這潑天的富貴咋輪不到我身上。」

「對來源不明的貴重物品一定要謹慎，如果因為貪小，而把自己後半輩子搭進去，就太愚蠢了。」

