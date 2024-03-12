金價創12年來新高　深圳水貝為何仍絡繹不絕？　店主：年輕人居多

內地金價屢創新高，部分品牌更一度突破每克650元（人民幣，下同）大關，令到「在香港買金，每克能省下約70元」的消息瘋傳，買金亦成為不少內地遊客來港的一大重點。

事實上，作為內地知名的黃金市場，深圳水貝並未因金價上漲而生意冷淡。據《深圳特區報》報道，有水貝金店的負責人介紹，近日的金價是自己12年來見過最高的，因此回收業務量翻倍上漲；亦有網約車司機說，水貝附近的布心路每天都塞車。



三月以來，黃金價格持續上漲，國際國內現貨、期貨黃金紛紛創出歷史新高。其中，國際現貨黃金漲超每安士2100美元（約合16430港元）關口；國內方面，上海黃金交易所金價突破每克500元。

但這並未導致深圳水貝的黃金生意冷淡，反倒絡繹不絕。周日（3月10日），水貝黃金產品集散地的當日金價是足金509元/克，3月11日則漲至510元/克。

有金店負責人介紹，這是自己從業12年來見到過最高的金價，消費者對黃金的觀望情緒會隨着金價持續上漲而變濃，「雖然消費熱情還是有，但如果不太着急用，很多人會想等金價回落一些再下手。」

另一位金店負責人說，雖然「短短一周時間（金價）漲了近30元/克，但消費者進購的熱情不減。目前，商場的客流和櫃台的銷量還是比較穩定。」

此外，金價的上漲亦意味着黃金回收價格升高，大部分位於水貝的金店都能夠回收黃金產品，回收價格是在當日足金價格基礎上減10元。據介紹，近期回收業務增長十分明顯，對比農曆新年前，現階段的回收業務量上漲了2-3倍。

值得注意的是，在水貝買賣黃金的年輕人居多，有金店負責人說，「他們代表了未來黃金市場的消費趨勢，也反映出了當下年輕人理性消費的習慣。輕消費群體對黃金的理解是簡單首飾加投資，舊了就換，便宜了就買，貴了就賣。」