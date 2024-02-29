原子少年｢小孩｣被控強姦未成年少女　事後二人曾變情侶　判決出爐

選秀節目原子少年冠軍團「天王星」成員「小孩」何世華，2022年9月3日凌晨，與友人前往台北卡拉OK中華新館飲酒、唱歌，並認識一名17歲網美。



其後同日5時許，趁其酒後由該網美攙扶下樓、搭車回家之際，在新北市中和住處，不顧女方抗拒予以強吻及摟抱女方。

新北地方法院今依強制猥褻罪，判處何男有期徒刑6月，得易科罰金。

原被控強姦未成年人及兒童性侵等重罪 這些原因改控猥褻（點圖放大閱讀）：

+ 13

檢方原以對未成年人強制性交、違反兒童及少年福利與權益保障法等重罪起訴，但法官查出，他當下不知被害人未成年，且強制性交部分證據不足，雖未與女方和解，但事發後雙方曾以男女朋友交往，於是改依強制猥褻判刑6月。

判決指出，何男與被害人是在案發當天凌晨2時30分許，經由友人在卡拉OK認識被害人，後來被害人見何男喝多，好心送他回家。

兩人於是在同日5時許，回到何男中和住處，不料何男竟趁酒意強吻和摟抱女方。

【延伸閱讀．台灣娛樂圈#MeToo】｢直接伸手進內褲｣ 網紅稱遭性侵後求助NONO 竟再被他揉胸摸腿 （點圖放大瀏覽）：

+ 27

由於被害人是臨時決定要送何男回家，隨身衣物、背包都還留在卡拉OK包廂內，不久同行友人接到被害人哭泣電話卻不出聲，友人轉而向何男詢問，何男才說「做了男生都會做的事」。

事後並主動傳訊給被害人表示「對不起阿，我昨天太過分了」、「你沒受傷吧」，女方則回覆「我只希望你不要誤會我送你回家的意思」等。

【延伸閱讀．台灣娛樂圈#MeToo】啦啦隊女神羚安爆遭知名攝影師性騷：每天都擔心照片外流 （點圖放大瀏覽）：

+ 16

合議庭認為，何男身為公眾人物，為圖一己性慾之滿足，不顧被害人意願強行親吻、摟抱，已對被害人身心造成負面影響，並破壞對他人的信任關係。

但考量何男無前科，年紀尚輕、思慮未周，審理中坦承客觀犯罪事實，雖未能與被害人達成和解獲得原諒，但雙方案發後曾進一步交往成為男女朋友，因此讓他得以每日1000元台幣易科罰金。

延伸閱讀：

82歲母親今早離世！李明依忍悲上工主持記者會

SVT珉奎學韓韶禧咬筆蓋引尖叫！同框山下智久帥度破表

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】