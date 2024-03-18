安宮牛「磺」丸包治百病？　患者誤服血糖飆升　電商平台緊急下架

安宮牛黃丸是傳統的中成藥，可用於治療高熱驚厥、中風昏迷等病症。

內地多個電商平台上，有不少商家出售「安宮牛磺丸」，在直播時更聲稱「安宮牛磺丸」是包治百病、延長90分鐘急救時間，但實際上，這款商品只是蜂蜜製品，根本沒有治療作用。



《中國之聲》報道，今年63歲的程先生患有多種慢性病，在醫生的建議下開始服用安宮牛黃丸。他一直服用北京同仁堂的安宮牛黃丸，一粒260元（人民幣，下同）。去年10月，他發現某電商平台的主頁面推薦99元6粒的樂顯揚「百年安宮牛磺丸」，於是購買兩盒服用，結果病情嚴重需要住院。

住院證明顯示，程先生患有腦梗死後遺症、高血壓病3級，2型糖尿病。他一直服用醫生開具的藥物，本來控制血糖在6到7左右，但服用「安宮牛磺丸」後血糖迅速升到28。

據介紹，所謂的「安宮牛磺丸」，產品類別是蜂產品製品，原料表內的蜂蜜添加量≥60%，還有牛磺酸、人工種植人參、黑棗、猴頭菇等。

出院後，程先生先是向平台反映賣家「廣東省星辰共創文化傳媒有限公司」涉嫌售賣假藥，後來商家退款198元。隨後，他又向企業所在的廣東梅州市梅縣區反映，但梅縣區程江鎮政府的工作人員解釋，查看企業註冊地後，發現該公司根本不存在。

報道稱，持有食品批文的「安宮牛磺丸」在淘寶、抖音、快手、拼多多等電商平台上銷售，多以「老年人家中常備」等宣傳用語，也有部分在商品頁面寫明為「食品」，卻依然宣傳有醫療功效。

程先生早前購入的「安宮牛磺丸」，由江西國輝健康產業有限公司生產，由北京同仁堂創始人樂顯揚名字命名的所謂「北京樂顯揚中醫研究院」提供技術支持。在生產商的包裝廠房內，放滿了同類型產品不同的包裝，包括由「江西國光藥業」生產、所謂「同仁堂（廣東）健康管理有限公司」提供技術與合作，但無一例外都是蜂蜜製品。

包裝廠內各式「安宮牛磺丸」說明書。（中國之聲）

天眼查信息顯示，「江西國光」、「江西國輝」位於江西樟樹市，均由江西國煒健康發展集團有限公司控股，其高管劉小燕是北京樂顯揚中醫研究院的法人代表。樂顯揚中醫研究院註冊地位於北京大興區，但未能實地找到該研究院。商標信息網顯示，無論是樂顯揚牌抑或「安宮牛磺丸」，註冊商標的嘗試都已經被駁回。

江西國光藥業負責產品營銷的經理表示，公司的產品是食品，按理說不能宣傳任何功效，但網上的直播宣傳，他們管不了。

另外，「江西國輝」生產的「安宮牛磺丸」主要在網上銷售，公司可為各種直播銷售商提供代發貨服務，出貨價（含運費）為每盒35元，而市場售價基本每盒99元。

事件引起官方關注。3月17日，《央視財經》報道，江西樟樹市迅速成立了由市場監管局、公安局等部門組建的聯合調查組。據統計，江西國光、江西國輝藥業有限公司已售出的涉案大盒「安宮牛磺丸」4430盒，小盒「安宮牛磺丸」34837盒，還有規格不明的「安宮牛磺丸」2393盒。

樟樹市市場監督管理局執法稽查大隊黨支部書記馬亮介紹，當局成立了由市場監管、公安、工業園區等部門單位組成的聯合調查組，進駐企業開展執法檢查，查封生產經營場所，對企業責任人進行立案調查，並責令企業召回相關產品。

目前，電商平台已下架多款同類產品，並關停近20個宣傳此類產品的直播間。